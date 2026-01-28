El Puerto de Algeciras comenzará a recuperar la actividad este jueves tras el bloqueo provocado por la borrasca Kristin

El Puerto de Algeciras iniciará a partir de las 6:00 de este jueves, 29 de enero, un restablecimiento progresivo de su operativa, después de vivir este miércoles otra jornada de bloqueo casi total a causa del fuerte temporal asociado a la borrasca Kristin, que ha mantenido hasta 2.800 camiones atrapados en el recinto portuario, con todas las áreas de estacionamiento completas.

Según la planificación prevista, se recuperará el tráfico de ferris en las líneas Algeciras–Ceuta y Algeciras–Tánger Med, esta última condicionada a la reapertura del puerto marroquí, así como la operativa de buques ro-ro y terminales de contenedores, aunque todas las maniobras quedarán supeditadas al criterio de los prácticos de guardia, en función de la evolución de las condiciones meteorológicas. Para este jueves la Aemet ha activado el aviso amarillo en el Estrecho por fenómenos costeros de 20:00 a 00:00.

También está prevista la apertura de los fondeaderos, con movimientos igualmente sometidos a la valoración de la Corporación de Prácticos, mientras que las maniobras en las instalaciones de Moeve y Cernaval han sido pospuestas hasta que se produzca una mejoría más clara del tiempo.

Durante la jornada del jueves, la línea marítima Tarifa–Tánger Ciudad continuará sin operar y se mantendrá como una de las conexiones más afectadas por el temporal en el Estrecho.

Restricciones al tráfico pesado

En cuanto al tráfico terrestre, se mantiene cerrado el acceso de camiones al Puerto de Algeciras, especialmente para la carga con destino a Tánger Med, hasta que el puerto marroquí confirme oficialmente su reapertura. En cualquier caso, el levantamiento de estas restricciones no se producirá antes del mediodía del jueves.

Por otro lado, el acceso de camiones a las terminales de contenedores quedará condicionado a la apertura efectiva de las puertas de dichas terminales, en función de su capacidad operativa y de seguridad.

La Autoridad Portuaria mantiene la recomendación de evitar circular por el recinto portuario a los vehículos ajenos a la actividad portuaria, con el objetivo de facilitar la reorganización del tráfico y aliviar la congestión generada tras varios días de incidencias.