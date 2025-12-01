El Puerto de Algeciras colabora en el fortalecimiento de la cooperación entre la Unión Europea y el Caribe

El Puerto de Algeciras ha recibido en los últimos días a una amplia delegación empresarial e institucional procedente de Guyana, Barbados y Antigua y Barbuda de la mano de la Estrategia Global Gateway de la Unión Europea que buscan posicionarse como destinos atractivos para la inversión. Así, esta zona caribeña busca desarrollarse entre otros aspectos como hub energético y de transbordo marítimo, motivo que les ha traído hasta la Bahía de Algeciras para conocer de primera mano el trabajo realizado en el Estrecho, intercambiar buenas prácticas y contribuir a impulsar proyectos clave en la región.

La delegación ha estado encabezada por el Embajador de Guyana en Bélgica y Embajador no residente en los Países Bajos, así como Representante Permanente ante la Unión Europea y la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (OEAC), Sasenarine Singh, y el Jefe de Cooperación de la delegación de la UE en Guyana, Joan Nadal. En el encuentro mantenido, el presidente de la Autoridad Portuaria de Algeciras (APBA), Gerardo Landaluce, ha destacado la posición del Algeciras como el puerto más eficiente de Europa, según el Banco Mundial, y un nodo logístico esencial para el tráfico global. Además, ha resaltado la vinculación de esta visita con el papel del Puerto de Algeciras en la Estrategia Global Gateway de la Unión Europea, que busca reforzar la conectividad sostenible y la cooperación internacional mediante alianzas estratégicas. El presidente de la APBA ha recordado los recientes acuerdos del Puerto de Algeciras con SIECA (Secretaría de Integración Económica Centroamericana) y el Canal de Panamá para facilitar las relaciones comerciales y los corredores verdes y digitales entre la UE y Centroamérica. “La misión de Guyana y Barbados es un proyecto en el que participa el Puerto de Algeciras para colaborar en la iniciativa European Global Gateway”, ha manifestado.

La visita ha estado impulsada por la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP) y Puertos del Estado, y ha contado con la participación de los responsables de la APBA, y de las principales asociaciones empresariales del sector: Ateia, Aesba y Comport. También de Ineco, Nexport, TTIA y Americold. Además del encuentro de trabajo en el que han conocido el funcionamiento del Port Community System (PCS), la delegación ha visitado las principales instalaciones del recinto y las acciones que se están acometiendo para garantizar la transición verde y la integración de cadenas de valor sostenibles.