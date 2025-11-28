El Puerto de Algeciras agilizará el tráfico de camiones en el Estrecho con una nueva plataforma digital

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) activará el próximo martes 9 de diciembre el Servicio Unificado de Mercancías por Carretera (SUMC), un nuevo servicio de valor añadido dentro de la Plataforma Teleport 2.0 destinado al tráfico de camiones en las líneas del Estrecho. El objetivo de la iniciativa es avanzar hacia un modelo de gestión del tráfico rodado Algeciras-Tánger Med y Algeciras-Ceuta más inteligente, eficiente y predictivo.

El SUMC centralizará a partir del 9 de diciembre la gestión de las solicitudes de reservas de embarque para camiones, así como las citas para acceder al recinto portuario. El nuevo servicio incorpora una capa digital que facilita la coordinación con las navieras del tráfico del Estrecho en un proceso clave como es la solicitud de reserva de embarque. Además ofrece la trazabilidad completa desde el inicio de la solicitud hasta el embarque, aportando mayor transparencia y eficiencia para todos los agentes involucrados.

En resumen, se pretende un embarque más ágil de los camiones que suponen cada vez un mayor volumen de actividad en el Puerto, con medio millón de unidades al año y la previsión de alcanzar los 800.000 remolques al final de la década.

A partir del 9 de diciembre todas las peticiones de embarquen deberán tramitarse exclusivamente a través del nuevo sistema, generándose asimismo y de forma obligatoria las correspondientes citas de acceso al recinto portuario.

Para garantizar una transición fluida, el próximo 3 de diciembre la Autoridad Portuaria ofrecerá una sesión formativa on line en la que se explicará con detalle el funcionamiento de la plataforma a todos los sectores implicados.