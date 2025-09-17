Prorrogado hasta finales de 2031 el quinto Acuerdo Marco que regula el trabajo de 10.000 estibadores en España

Un plus de estabilidad jurídica para la actividad en los puertos de toda España. El quinto Acuerdo Marco de la Estiba portuaria, documento que regula las relaciones laborales en el sector, prolongará su vigencia seis años más, hasta el 31 de diciembre de 2031. Así lo han acordado esta semana los integrantes de la mesa negociadora, formada por la patronal mayoritaria Anesco y las organizaciones sindicales más representativas, con Coordinadora como central con mayor implantación.

El acuerdo marco sienta las bases de las relaciones laborales para unos 10.000 trabajadores en toda España, de los que unos 1.700 forman parte de la plantilla del Centro Portuario de Empleo (CPE) del Puerto de Algeciras, el más numeroso del país. El pasado junio, el quinto Acuerdo Marco resultó avalado por el Tribunal Supremo frente a la impugnación impulsada por la patronal minoritaria Asoport, que había propuesto un convenio alternativo. El acuerdo marco entró en vigor en 2022.

El Supremo determinó que el modelo actual de estiba portuaria, regulado por este acuerdo, es plenamente compatible con el Derecho de la Unión Europea, ya que no vulnera la libertad de competencia ni la libertad de establecimiento. Y, por tanto, casa con la liberalización del sector promovida por la UE.

Una vez que la sentencia del Supremo ha mantenido inalterados los elementos esenciales del documento, y tras un análisis de la situación actual, las partes han acordado prolongar su vigencia para consolidar el sistema y favorecer la adaptación a los convenios locales de los puertos.

En el documento del acuerdo se desarrollan normas generales de funcionamiento que van desde temas tan básicos como la gestión del reparto del empleo o los tipos de jornada que debe hacerse en los puertos, hasta cómo se ordena el funcionamiento diario, dando luego la posibilidad para que cada puerto adapte esa situación, dependiendo de sus características, a través de sus respectivos convenios colectivos locales. Un proceso que puertos de gran tamaño como Algeciras ya tienen completado, mientras que recintos marítimos de menor entidad aún tienen pendiente.

El quinto Acuerdo Marco también aborda cómo se hacen los procesos de formación, los procesos del reparto del empleo, los nombramientos o cómo se distribuyen los turnos de trabajo.

La prórroga del quinto Acuerdo Marco de la Estiba por parte de la patronal y la parte social "supone mucho más que prolongar un texto jurídico, significa reforzar un modelo de estiba que ha sido defendido durante años con constancia, compromiso y unidad", según Antolín Goya, máximo representante del sindicato Coordinadora.

Javier Sáez y José Luis Romero Castaño (Anesco) flanquean a Antolín Goya (Coordinadora) en la firma del acuerdo.

Para Goya, la sentencia del Supremo "viene a demostrar que es posible combinar derechos laborales, estabilidad en el empleo y profesionalidad, sin infringir la normativa comunitaria, dando solidez a un sistema portuario eficiente, justo y acorde legalmente. El quinto Acuerdo Marco es una herramienta clave del modelo de estiba, fruto de la negociación y el esfuerzo conjunto, que ha superado con rigor todos los trámites legales y no vulnera los criterios comunitarios".

Tanto la patronal como los sindicatos consideran que el marco aporta estabilidad en las relaciones entre las partes y competitividad para la actividad portuaria.