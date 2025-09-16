El Puerto de Algeciras prevé un aumento de los tráficos de mercancías con Estados Unidos

El Puerto de Algeciras prevé un incremento de los tráficos de mercancías con Estados Unidos, fruto de la mayor capacidad que ofrecen los buques que escalan en la dársena gracias al impulso de la red Gemini. La autoridad portuaria resta así peso a la supresión del paso de una de las rutas de Maersk, anunciada a principios de año.

"Algeciras tiene un gran volumen de actividad y de comercio exterior, estamos en un entorno estratégico y conectamos con más de 200 puertos a nivel mundial, con lo cual la situación geopolítica, geoeconómica y geoestratégica que estamos viviendo nos está afectando de una manera u otra", ha explicado este martes Gerardo Landaluce, presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA).

Landaluce ha considerado que la APBA ha "amortiguado" el impacto que supuso el anuncio en enero de la supresión de la escala en Algeciras en favor de Tánger Med del servicio MECL, que conecta Estados Unidos con India, operado por Maersk. "Este es un tema que viene desde noviembre, pero va rodando y veremos en cuánto nos puede desembocar", ha precisado Landaluce.

"Hay profesionales, no los de aquí (en referencia al Campo de Gibraltar), que escuchan comentarios o hacen interpretaciones y parece que nos quedamos sin conexión con EEUU, pero tenemos el Amerigo y el Ecumed, por lo que mantenemos muy buena conectividad", ha apuntado Landaluce, en velada alusión a las informaciones publicadas en agosto por algunos medios nacionales en los que relacionaban la supresión del MECL con un castigo del presidente de EEUU, Donald Trump, a España por diferentes tensiones con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Actualmente, el Puerto de Algeciras está conectado con Estados Unidos a través de dos citados servicios marítimos regulares. Por un lado está el Amerigo, operado por CMA CGM, con escala en la terminal de TTI Algeciras y que enlaza con Nueva York, Norfolk, Savannah y Miami. A este se suma el Ecumed, de Maersk, que pasa por APM Terminals y que conecta con Newark y varias ciudades latinoamericanas. Gracias a estos servicios, la dársena sirve de lanzadera para las exportaciones de Andalucía hacia Estados Unidos, con principal protagonismo para el aceite de oliva.

Dos buques de Maersk, durante la estiba en APM Terminals Algeciras / Erasmo Fenoy

Más capacidad

Gerardo Landaluce ha destacado en positivo el aumento de la capacidad de contenedores con que cuenta el Puerto de Algeciras, fruto de la reordenación de las líneas marítimas por parte de las nuevas alianzas de las principales navieras.

La nueva configuración del ecosistema marítimo mundial ha aumentado la capacidad desplegada en los buques que escalan en el Puerto de Algeciras en 18.889 teus mensuales más disponibles que el pasado año, según los datos recogidos en un informe de Sea-Intelligence. De esta forma, es el tercer puerto más beneficiado por estos cambios, solo por detrás de Hamburgo y Valencia.

Landaluce ha resaltado que ser incluido como nodo en la red Gemini de Maersk y Hapag-Lloyd era "estratégico", ya que de haber quedado fuera, se habría convertido "en un puerto de segunda". Este impacto apunta a reflejarse positivamente en los tráficos del Puerto de Algeciras a final de año, paliando el débil arranque de 2025 experimentado por la dársena. "Hemos ido cogiendo ritmo y el tener más capacidad asignada te da más capacidad de poder dirigir carga, especialmente por los operadores, a esos nuevos servicios", ha profundizado.