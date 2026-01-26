La Organización Marítima Internacional conoce los planes de futuro del Puerto de Algeciras

Visita de alto nivel al Puerto de Algeciras. Los máximos responsables de la Organización Marítima Internacional (OMI) y Puertos del Estado han conocido este lunes los retos estratégicos y los planes de actividad de la dársena ante escenarios como la descarbonización y el suministro de combustibles alternativos basados en el hidrógeno verde y sus derivados.

La delegación, compuesta por el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez; el presidente del Consejo, Víctor Jiménez; el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, y el secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo del Ministerio de Transportes, Benito Núñez han recorrido las principales dependencias del Puerto. La visita ha comenzado con un encuentro institucional en la sede de la Autoridad Portuaria con el presidente de la APBA, Gerardo Landaluce, y el director general, José Luis Hormaechea.

Los representantes del Puerto han expuesto la actual situación del estrecho de Gibraltar, los desarrollos portuarios previstos, los ambiciosos planes de descarbonización del Puerto de Algeciras, la iniciativa Green Energy Hub -abanico de nuevos proyectos industriales de producción de combustibles verdes-, o la preocupación por la constatada distorsión en el mercado que ya está provocando el control a las emisiones de dióxido de carbono (ETS) en los tráficos e inversiones portuarias.

Tras el encuentro han visitado la torre de control de tráfico marítimo, la Capitanía Marítima de Algeciras y el Centro de Control de Procesos de la APBA, donde ha conocido la coordinación entre los diferentes actores portuarios para garantizar la seguridad marítima, la excelencia operativa y la protección portuaria, así como la medición de los ratios de eficiencia que exige la Cooperación Gemini. La agenda de los representantes de la OMI también incluye las terminales de contenedores.