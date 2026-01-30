El fondo estadounidense Stonepeak se asocia con CMA CGM y entra en el accionariado de TTI Algeciras

El fondo de inversión estadounidense Stonepeak ha entrado en el accionariado de TTI Algeciras a través de una empresa conjunta con CMA CGM. La operación, valorada en 2.400 millones de dólares (2.009,5 millones de euros), contempla la adquisición del 25% de la participación del grupo francés en diez terminales de todo el mundo, incluyendo el muelle algecireño.

El grupo francés y Stonepeak forman la sociedad conjunta (joint venture) United Ports, la cual será encargada la nueva propietaria de las acciones de la naviera en las terminales incluidas en el acuerdo. CMA CGM retendrá el 75% de la nueva sociedad, así como el control de operaciones, mientras que Stonepeak queda con el 25%.

En el caso de Total Terminal International (TTI), una de las dos terminales de contenedores del Puerto de Algeciras, el esquema accionarial está algo fragmentado y ha sufrido diversos cambios a lo largo de los años. Actualmente, la mitad de las acciones más una pertenecen a la coreana Hyundai Merchant Marine (HMM). El resto corresponden a Isla Verde Algeciras Terminal Holding, sociedad que entró en la propiedad del muelle en 2021, cuando estaba integrada por CMA CGM Terminals Espagne (51%) y DIF Capital Partners (49%). Este fondo fue adquirido, posteriormente, por CVC, que vendió el pasado verano su participación a la naviera francesa, según los datos de propiedad recopilados por este periódico a través de Insight View, herramienta de información mercantil de Iberinform.

Pese a la venta por parte de CVC de su participación en TTI Algeciras, así como en la naviera Boluda, la apuesta de Stonepeak puede interpretarse como un apoyo al desarrollo de la terminal algecireña. No en vano, afronta un 2026 decisivo en su futuro, ya que se prevé que comience las obras para expandirse en el muelle Isla Verde Exterior. Con perspectiva de comenzar operaciones antes del fin de 2027, supone un fuerte impulso para este enclave, así como para el Puerto de Algeciras, ya que aumentará su capacidad operativa notablemente en dos fases.

Además de TTI, la transacción incluye otras nueve de las principales terminales de la cartera de CMA CGM: Terminal Marítima del Guadalquivir (Sevilla), CSP Valencia, CSP Bilbao, Los Ángeles Fenix Marine Services y Port Liberty Nueva York y Bayona (Estados Unidos), Santos (Brasil), Nhava Sheva Freeport Terminal (India), CMA CGM Kaohsiung Terminal (Taiwán), y Gemalink Cai Mep (Vietnam).

Reinversión

Según ha explicado la naviera francesa, planea reinvertir los 2.400 millones de dólares en el crecimiento del negocio del grupo y aumentar su capacidad operativa en la cadena de suministro. CMA CGM asegura que la colaboración con Stonepeak tiene el potencial de desarrollar nuevas inversiones y terminales, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Además, el fondo podrá contribuir con otros 3.600 millones de dólares en financiación para futuros proyectos conjuntos. Una vez superados los trámites de competencia, se espera que la operación culmine en la segunda mitad de 2026.

"La creación de United Ports LLC, nuestra empresa conjunta con Stonepeak, supone un paso importante en el desarrollo de nuestras actividades portuarias en Estados Unidos y a nivel mundial", afirmó Rodolphe Saadé, presidente y director ejecutivo del Grupo CMA CGM. "Al unir fuerzas con un socio con una sólida experiencia en infraestructura, reforzamos nuestra capacidad para invertir aún más en nuestras terminales portuarias, garantizar el acceso a puertas de entrada clave y mejorar la calidad del servicio para nuestros clientes".

"Las terminales de contenedores desempeñan un papel esencial en el comercio mundial y se encuentran entre los activos de infraestructura de transporte más difíciles de sustituir o replicar", afirmó James Wyper, director general sénior, responsable de capital privado en EEUU y responsable de transporte y logística de Stonepeak. "Esta empresa conjunta representa una oportunidad diferenciada para invertir en una cartera de alta calidad de terminales estratégicamente ubicadas junto con uno de los grupos de transporte marítimo y logística más grandes y respetados del mundo".