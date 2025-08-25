El fondo CVC dice adiós a la terminal TTI Algeciras, de la que posee una cuarta parte

El Puerto de Algeciras, con la terminal de TTI en primer término. Al fondo, la de APM.

El fondo de inversión británico CVC Capital Partners ha anunciado su adiós como accionista de la terminal de contenedores TTI, poniendo fin a una etapa de cinco años en una de las instalaciones estratégicas del Puerto de Algeciras, según informa elmercantil.com.

CVC entró en la terminal en 2020 a través de su filial DIF Capital Partners, que entonces pagó alrededor de 21 millones de euros por hacerse con una participación minoritaria. Desde entonces, ha compartido la propiedad de esos muelles algecireños con dos grandes navieras: la francesa CMA CGM y la coreana Hyundai Merchant Marine (HMM).

El actual esquema societario establece que CVC, a través de DIF, mantiene una participación de algo menos de una cuarta parte de la terminal a través de un holding -Isla Verde Algeciras Terminal Holding- formado junto a CMA CGM, que posee el 49% de la terminal. El 51% restante de las acciones pertenecen directamente a HMM.

Aunque los detalles de la venta no han trascendido —ni el comprador ni la cifra de la operación—, el fondo ha adelantado que la desinversión se cerrará a lo largo del próximo trimestre.

En un comunicado, la firma británica explica que la decisión responde a su estrategia de retornar capital a los inversores en un contexto de mercado complejo. Pese a su retirada, CVC ha valorado de forma positiva su paso por Algeciras, subrayando que TTI ha recibido mejoras en infraestructura destinadas a incrementar el volumen de tráfico y a consolidar su madurez como instalación clave en el Estrecho.

Boluda recupera sus terminales

La retirada de CVC no solo afecta a Algeciras. Paralelamente, el fondo ha completado la venta de su participación en Boluda Maritime Terminals, compañía que gestiona ocho concesiones portuarias en España: Vilagarcía, Sevilla, Santander, Las Palmas, Tenerife, La Palma, Fuerteventura y Arrecife.

Estas instalaciones vuelven a estar completamente bajo el control del grupo presidido por Vicente Boluda, que ya poseía el 51% del capital y que, a través de su filial Boluda Shipping, ha adquirido el 49% restante. Según datos adelantados por el diario Expansión, la operación podría rondar los 70 millones de euros, frente a los 40 millones que invirtió en su momento DIF para hacerse con la misma participación.

Un repliegue estratégico

Con ambas operaciones, CVC culmina su retirada del negocio terminalista en España apenas dos años después de haber entrado en este sector tras la compra de DIF Capital Partners. El fondo ha defendido que las ventas suponen una salida “exitosa”, gracias al crecimiento experimentado tanto por las terminales de Boluda como por TTI Algeciras durante su periodo en el accionariado.