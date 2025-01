Las empresas de servicios del Puerto de Algeciras lamentan la pérdida de actividad por el desvío de rutas de Maersk

Algeciras/La Asociación de Empresas de Servicios de la Bahía de Algeciras (Aesba) ha valorado este martes como muy perjudicial el mantenimiento del sistema ETS (Emissions Trading System) que grava las emisiones del transporte marítimo en la Unión Europea dadas sus consecuencias; la última, el anuncio de la naviera Maersk de desplazar a Tánger-Med escalas de rutas internacionales que hasta ahora recalaban en Algeciras.

Aesba, formada por más de un centenar de compañías, se suma a la preocupación que ya cunde entre el sector empresarial vinculado al Puerto. "Venimos diciendo desde hace mucho tiempo que, lejos de arreglarse esta situación, cada día se agrava más con legislaciones desde Europa que dañan directamente los intereses económicos del Puerto de Algeciras. Creo que en ningún momento se han parado a pensar las circunstancias de nuestro enclave geográfico, con el continente africano a escasos 20 kilómetros y una colonia británica que no es miembro de la Unión Europea y donde tampoco se aplican ningún tipo de tasas. Es un agravio comparativo y una competencia desleal", ha subryado José Antonio Fernández, presidente de la entidad.

Las empresas de servicios desempeñan un papel fundamental durante las escalas de los buques facilitando a los armadores prestaciones como los cambios de tripulación, avituallamiento, reparaciones, mantenimiento e incluso la presentación de documentación ante las autoridades. Toda una serie de actividades que, en el caso de estas rutas, dejarán de prestarse.

Para Aesba, perder competitividad por unas tasas que se aplican desde la Unión Europea "es darnos un tiro en el pie". "Desde Europa nos venden que quien contamina paga. Pero esto es un claro ejemplo de que no es verdad. Las navieras irán saltando de puerto en puerto a donde no les cobren tasas. Y en el caso del Estrecho de Gibraltar, no hay siquiera desviación. Solo tienen que decidir si viran a la izquierda o a la derecha. Algo tan simple como eso nos hace muchísimo daño", concluye Fernández.