Los empresarios de servicios del Puerto de Algeciras exigen el nuevo fondeadero y más flexibilidad para las operaciones fuera de límites

La Asociación de Empresas de Servicios de la Bahía de Algeciras (Aesba) ha alertado de la falta de avances en tres cuestiones clave que, bajo criterio de los empresarios portuarios, afectan de forma directa a la competitividad del Puerto de Algeciras y a la operativa marítima en su conjunto. "La inacción no es una acción. Llevamos demasiado tiempo asistiendo a reuniones y compromisos que no se traducen en hechos. Las empresas de la Bahía de Algeciras necesitan soluciones reales, no promesas”, ha señalado la dirección de Aesba.

Para los empresarios de servicios portuarios, el fondeadero exterior a la Bahía de Algeciras supone una necesidad perentoria y pendiente desde mediados de 2024. Aesba recuerda que se trata de una infraestructura esencial para reducir riesgos marítimos en aguas de alta densidad de tráfico como el área del Estrecho, para minimizar las emisiones contaminantes derivadas del drifting (navegación a baja velocidad) y mejorar la eficiencia portuaria. "Pese a haber finalizado el periodo de alegaciones en 2024, el proyecto continúa completamente bloqueado, sin avances conocidos ni calendario definido", ha afeado la entidad.

La entidad igualmente reclama que se reduzca el preaviso de 48 horas para poder acometer operaciones fuera de límites. "Aunque el Real Decreto 186/2023 y el Reglamento de Ordenación y Uso del Dominio Público Portuario (ROMN), en vigor desde el 15 de agosto de 2025, habilitan a las Capitanías Marítimas a reducir el preaviso, en Algeciras la medida no se ha aplicado debido a la interinidad del capitán marítimo en funciones. La pérdida económica acumulada supera los cinco millones de euros, beneficiando a puertos competidores que operan con condiciones más flexibles", según la entidad, entre ellos los del norte de Marruecos. Aesba demanda el nombramiento definitivo de un capitán marítimo para poder solventar la situación.

Aesba también considera inaplazable que se afronte una reforma del Real Decreto que regula los títulos profesionales de la Marina Mercante. Para Aesba, el actual decreto (269/2022) impide a la mayoría de los titulados completar los días de mar necesarios para obtener las atribuciones profesionales. "Algo que está comprometiendo la empleabilidad de cientos de personas y debilitando la capacidad operativa de puertos estratégicos como el de Algeciras", según el colectivo.

El colectivo empresarial estima que mantener estas tres situaciones provoca un triple impacto económico, laboral y ambiental, ya que se produce una pérdida de la competitividad del Puerto de Algeciras y el desvío de tráficos hacia otros enclaves; hay mayor riesgo de accidentes y vertidos (por la falta del fondeadero) y se mantiene a titulados sin posibilidad de ejercer su profesión.