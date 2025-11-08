Las embarcaciones decomisadas del 'Lila Mumbai' cumplen un mes y medio varadas en Isla Verde Exterior

Las diez embarcaciones que fueron decomisadas a mediados de septiembre al carguero Lila Mumbai han alcanzado este viernes los 50 días acopiadas en los terrenos de Isla Verde Exterior del Puerto de Algeciras sin que, de momento, haya trascendido ninguna decisión sobre su futuro o su posible traslado a otras instalaciones. El material permanece bajo custodia permanente por parte de la Guardia Civil y vigilancia privada ocupando los terrenos de la futura expansión portuaria, ya en tramitación con la empresa concesionaria.

El Lila Mumbai fue intervenido en aguas del Estrecho como consecuencia de la orden de embargo sobre Libia decretada por la ONU que prohíbe a este país importar armamento y material militar. La alerta que provocó la inmovilización del buque saltó a la vista de la carga que transportaba en su cubierta: embarcaciones de diferente tamaño y tipología suceptibles de tener tanto uso civil como militar.

Entre el 18 y el 21 de septiembre, las autoridades españolas sacaron del buque ese material. Primero se descargaron ocho lanchas tipo patrulleras de pequeño tamaño que permanecen cubiertas con lonas. Sobre las lonas consta una numeración (no correlativa) escrita con pintura o spray. Posteriormente, con un importante despliegue logístico, se produjo el traslado a tierra de dos embarcaciones de mayor porte. Se trata de sendos remolcadores ya matriculados (tienen registro IMO) con bandera de San Cristóbal y Nieves. Los remolcadores, de 38 metros de eslora por 8 de manga, fueron embarcados en Port Rashid (Emiratos Árabes Unidos, EUA) el pasado 2 de julio, según los registros del sistema de geolocalización (AIS). No hay datos de este tipo sobre la procedencia de las ocho patrulleras de menor eslora.

A simple vista, ninguna de las embarcaciones tiene serigrafías o indicativos que las pudieran vincular con un uso bélico o militar, si bien es algo que se podría realizar perfectamente en el destino con el fin de "camuflar" el envío entre los cientos de buques mercantes que cada día cruzan el Estrecho de Gibraltar.

Terrenos "ocupados" en el Puerto

La permanencia en Isla Verde Exterior del material decomisado por Aduanas choca frontalmente con los intereses de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), que justo el pasado verano logró desbloquear el futuro de los terrenos mediante la ampliación de la concesión y superficie de la terminal de contenedores de TTI Algeciras, situada en la parte norte de la explanada.

La APBA puso en marcha el pasado mes de octubre los primeros trámites burocráticos para facilitar la inversión. La previsión pasa por el inicio de las obras la próxima primavera. Para entonces, se confía en que el material ya no se encuentre en las inmediaciones.

Expediente por contrabando

El departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria prepara desde finales de septiembre un expediente sancionador por contrabando por las embarcaciones del Lila Mumbai. Aduanas inició los requerimientos de información para sustentar una posible infracción por contrabando. Para ello, previamente tuvo lugar una inspección del material requisado por parte de técnicos de la Secretaría de Estado de Comercio (dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa), como entidad competente para determinar hasta qué punto las embarcaciones o su destino previsto podrían constituir una vulneración del embargo sobre Libia.

El hecho de que Aduanas abra un expediente (concluya o no finalmente con una sanción) resulta indicativo de que se habrían observado indicios fundamentados de que la carga decomisada estaría destinada a tener un uso militar en Libia y, por tanto, con el envío marítimo se intentaba vulnerar el embargo de Naciones Unidas.

Dicho expediente sigue su curso la instrucción de documentación y atestados sin que haya una fecha prevista para la retirada o traslado del material.