Descargadas ocho de las diez embarcaciones sospechosas del 'Lila Mumbai'

El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) continúa este viernes con los trabajos de descarga de las embarcaciones decomisadas que se transportaban abordo del carguero Lila Mumbai, atracado en el muelle de Isla Verde Exterior del puerto de Algeciras desde el 17 de septiembre. Hasta el mediodía, Aduanas ha bajado a tierra ocho de las diez embarcaciones con posible uso militar, muchas de ellas tapadas con lonas que impiden ver sus características. El dispositivo tiene todavía por delante la ardua tarea de bajar dos barcos, los de mayor tamaño.

El final de la operación de incautación se prevé para este fin de semana, según fuentes portuarias consultadas por Europa Sur. Una vez el navío con bandera de Libera esté completamente desprovisto de su carga, podrá salir a su destino original: Bengasi, Libia, país que tiene una orden de embargo decretada por la ONU. Los barcos -de distinto tamaño- están siendo llevados a tierra con grúas pluma y quedarán bajo custodia de Aduanas. Las naves están siendo depositadas en la explanada del muelle de Isla Verde Exterior, frente al fondeadero C.

El barco lleva retenido en la Bahía desde el 27 de agosto, cuando fue interceptado en aguas del Estrecho y conducido de Ceuta a Algeciras por las autoridades españolas. Desde entonces, estuvo en el fondeadero B del puerto, frente a la playa de El Rinconcillo. El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), Gerardo Landaluce, alertó sobre los problemas de operatividad portuaria que estaba generando. A ello se le sumaba la situación humanitaria de la tripulación, después de más dos semanas sin poder poner un pie en tierra. Por estos motivos, en la madrugada del 17 de septiembre fue trasladado a su ubicación actual.

Para el Puerto de Algeciras, la descarga de las embarcaciones implica un problema por la ocupación, en principio transitoria, de la explanada sin urbanizar de Isla Verde Exterior porque en unos meses se iniciarán a tan solo unos metros las obras de la ampliación de TTI Algeciras.

Salvando las distancias, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) quiere evitar a toda costa que se repitan situaciones como las que generan las decenas de narcolanchas aprehendidas por el SVA y la Guardia Civil, dando paso a la generación de un cementerio casi descontrolado de embarcaciones que forman un auténtico vertedero en la dársena, a la vista de todo aquel que pasa por la orilla opuesta del cantil del Llano Amarillo.