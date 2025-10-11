Continental Parking renovará los baños de la terminal para camiones del Puerto de Algeciras

Un baño fuera de servicio y un reguero de agua en el módulo de aseos de la TTP-1.

Continental Parking, la empresa concesionaria de las dos terminales para camiones del Puerto de Algeciras, rehabilitará el módulo de aseos y duchas de la Terminal 1 (TTP-1), dedicada exclusivamente al tráfico de importación, como uno de los compromisos adoptados para la explotación del servicio.

La empresa ha renovado este verano la concesión para la gestión de las dos terminales de camiones del Puerto por un periodo de siete años (más tres de prórroga). Continental Parking ya fue concesionaria entre 2017 y 2024, si bien en su oferta en el concurso público para la concesión del servicio la compañía se ha comprometido ahora a invertir 6 millones de euros en mejoras para las instalaciones, entre ellas los baños.

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras ha informado a Europa Sur de este compromiso tras las recurrentes quejas por parte del colectivo de transportistas profesionales por el deplorable estado de conservación y limpieza que presentan los módulos de aseos y duchas. Europa Sur ha comprobado que en el módulo de aseos y duchas faltan piezas de sanitarios (lavabos y urinarios), existen continuas fugas de agua y parte de las duchas no están operativas. Las instalaciones, por tanto, han alcanzado el final de su vida útil.

El colectivo de transportistas se está organizando a través de grupos de mensajería para protestar el próximo domingo, 12 de octubre, por el deficiente estado de las instalaciones y para reclamar su urgente rehabilitación.

Parte de la inversión prevista en el contrato se empleará en una remodelación total del módulo de aseos y duchas de la TTP-1 y en la construcción de un edificio similar en la TTP-2, que actualmente carece de estas prestaciones. Además, otra parte del fondo comprometido por Continental Parking se empleará en la mejora de las infraestructuras de seguridad y vigilancia, según ha precisado la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (ABPA).

Un urinario inutilizado por avería. / Erasmo Fenoy

El Puerto de Algeciras dispone de tres zonas específicas y reguladas para atender a los camioneros: la Terminal de Tráfico Pesado IVI (TTP-1), destinada al tráfico de importación; la Terminal de Tráfico Pesado IVE (TTP-2), orientada al tráfico de exportación; y el área de Transporte Horizontal (TH), dedicada al estacionamiento de cabezas tractoras y chasis de transporte horizontal que efectúan los movimientos de los remolques. En 2023, el área de tráfico pesado atendió 223.416 movimientos.

La TTP-1 dispone de 1.121 plazas y la TTP-2 tiene 412 plazas, mientras que la terminal de transporte horizontal puede albergar 130 plazas entre tractoras y chasis. En total, la superficie de las tres alcanza las 20 hectáreas y en ellas se aplica un precio regulado por la estancia de los vehículos (como en un aparcamiento de rotación para turismos).

El servicio no se limita a la gestión del aparcamiento de vehículos pesados, sino que incorpora una serie de prestaciones de valor añadido dirigidas al colectivo transportista y a los operadores logísticos. En este nuevo contrato, Continental Parking se ha comprometido a habilitar un Almacén de Depósito Temporal (ADT) y un Local Autorizado para Mercancías de Exportación (LAME), así como la obligación de obtener la certificación como Operador Económico Autorizado (OEA) en el plazo de doce meses desde la adjudicación (que se produjo el pasado verano). El resto de zonas de aparcamiento para camiones diseminadas por el puerto son meras explanadas sin regulación ni servicios, ajenas a esta concesión.