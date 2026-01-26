La borrasca Joseph obliga a cancelar las conexiones marítimas con África desde los puertos de Algeciras y Tarifa

La llegada de la borrasca Joseph ha provocado la cancelación de las operaciones marítimas en los principales puertos del Estrecho durante la jornada de este martes, 27 de enero, debido a las adversas condiciones meteorológicas.

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras ha informado de que el Puerto de Algeciras ha suspendido todas las operaciones marítimas a partir de las 5:00, incluyendo los enlaces con Ceuta y Tánger Med, manteniéndose la cancelación hasta que se produzca una mejoría del tiempo.

Asimismo, el Puerto de Tarifa ha comunicado la cancelación de todas las salidas previstas para este martes en la conexión marítima entre Tarifa y Tánger Ciudad, como medida preventiva ante el temporal.

Desde la Autoridad Portuaria recomiendan a los pasajeros mantenerse informados a través de los canales oficiales y consultar el estado de los servicios antes de desplazarse a las terminales portuarias. La información actualizada puede consultarse en la web www.apba.es/informacion-pasajero o a través del teléfono 956 58 55 63.

Las autoridades portuarias continúan monitorizando la evolución de la borrasca Joseph para restablecer los servicios en cuanto las condiciones de seguridad lo permitan.