Baleària ganó 63 millones en 2025 con cada vez mayor peso de las rutas del Estrecho

La naviera Baleària logró un beneficio de 63 millones de euros durante 2025, un 152% más respecto al año precedente, con una facturación de 801 millones de euros (+16%) y un Ebitda (resultado bruto) de 170 millones (+29%). Unos resultados que la compañía atribuye al impulso de sus líneas internacionales, entre ellas las que unen el Campo de Gibraltar con Marruecos.

Adolfo Utor, presidente de la naviera, ha valorado que los datos demuestran la solidez del modelo empresarial de la empresa: "Tenemos capacidad para crecer de forma rentable y sostenible en un entorno competitivo. Hemos consolidado una base financiera robusta que nos permite afrontar con garantías una nueva etapa de expansión".

Utor ha subrayado que la incorporación de nuevos buques y la apertura de rutas han mejorado la eficiencia operativa y la productividad de la flota, generando una contribución positiva al negocio y permitiendo que el incremento de costes derivados de las normativas medioambientales no haya afectado a la rentabilidad.

Más peso para las rutas del Estrecho

En términos de ingresos, las conexiones con el norte de África, tanto nacionales como internacionales, alcanzan ya un peso similar al de las rutas de Baleares, que se mantienen como principal mercado.

Durante 2025, Baleària transportó a 6,5 millones de pasajeros (+15%) y 1,6 millones de vehículos (+11%), lo que supone que en la última década ha duplicado el número de clientes. Utor destacó el impulso del tráfico internacional, con un crecimiento del 68%, con cerca de dos millones de pasajeros.

Utor ha subrayado que Marruecos se consolida como el principal mercado internacional, de forma que la apertura de la ruta Tarifa-Tánger, adjudicada por 15 años, ha permitido incrementar el número de pasajeros hacia este país, mientras que Argelia también se ha consolidado como un mercado clave con nuevas rutas.

Baleària ha transportado un 10% más de carga, hasta alcanzar los 8,4 millones de metros lineales (equivalentes a unos 622.000 camiones), un segmento que representa el 36% de la facturación y que resulta "esencial" para garantizar la continuidad logística en los territorios donde opera.

También en esta área Marruecos se está convirtiendo en un eje estratégico, que ya suma el 29% del volumen total de carga. Sin embargo, Baleares, con un 59%, continúa siendo el principal mercado de la compañía.

Utor ha recordado que Baleària firmó en agosto acuerdos para la adquisición de la naviera Armas Trasmediterránea, una operación pendiente de la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). De cerrarse la operación, el grupo señala que reforzaría su presencia en Canarias e incorporaría 15 ferris y 1.500 empleados.

Para el presidente de la compañía, esta posible integración tiene una dimensión estratégica para la cohesión territorial nacional: "España necesita operadores marítimos sólidos, con dimensión suficiente para competir con los grandes grupos internacionales y garantizar la conectividad de todos los territorios. Baleària es una empresa de capital 100% nacional con una amplia trayectoria y un proyecto a largo plazo. Estamos preparados para asumir ese reto con responsabilidad y visión de futuro".

Objetivo: cero emisiones netas 2050

Baleària ha subrayado su compromiso con alcanzar las cero emisiones netas en 2050, de forma que la sostenibilidad es un factor estructural de competitividad empresarial. "Actualmente, más de la mitad de la potencia propulsora de sus buques puede operar con gas natural o biogás, situando a Baleària como la compañía líder en Europa en el uso de combustibles alternativos", ha aseverado Utor.

Entre los hitos más relevantes de 2025 en sostenibilidad, la empresa ha mencionado la botadura del Mercedes Pinto, el tercer fast ferry con motores duales de la naviera, y empezar a navegar en tres de sus rutas con biogás, "que permite operar con cero emisiones netas".

"Gracias a esta apuesta, parte de la flota de Baleària se adelanta varias décadas al objetivo de descarbonización fijado para 2050. Además, la naviera ha reforzado su apuesta por la electrificación con el inicio de la construcción de dos fast ferries de propulsión 100% eléctrica alimentados por baterías y con conexión OPS para la ruta Tarifa-Tanger, destinados al primer corredor verde entre España y Marruecos", ha añadido la mercantil.

Baleària destaca que aún con más actividad, con 1,9 millones de millas navegadas (+1,5%), ha reducido su huella de carbono total en 13.500 toneladas de CO2 equivalente (-1,4%).

Los directivos de Baleària tras la presentación de los datos de 2025.

Plantilla total: 3.100 trabajadores

La empresa ha informado de que en 2025 su plantilla ha alcanzado las 3.100 personas, con un 98% de contratos indefinidos para los empleados directos en España, lo que refleja una "apuesta clara por la estabilidad laboral y el arraigo territorial".

"En un sector que afronta escasez de perfiles cualificados, la compañía ha reforzado su inversión en desarrollo profesional y ha impulsado el programa Sailing Women, orientado a incrementar la presencia femenina en las áreas de Puente y Máquinas, tradicionalmente masculinizadas", ha enfatizado la naviera. Baleària igualmente ha destacado que posee una política activa de generación de valor en el entorno económico local con un 90% de sus proveedores nacionales y el 77% locales.