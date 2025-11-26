La pesca artesanal del Estrecho, reconocida en los XIX Premios Andalucía de Agricultura y Pesca

La pesca artesanal del estrecho de Gibraltar ha sido reconocida en los XIX Premios de Andalucía de Agricultura y Pesca, que ha distinguido a la Organización de Productores Pesqueros Artesanales del Estrecho (OPP78) con el premio Impulso a la Calidad. El jurado ha valorado su modelo ejemplar de sostenibilidad, la mejora constante de las artes de pesca y su capacidad para preservar un oficio tradicional en un enclave único y frágil. Presidida por Manuel Suárez, la OPP78 ha logrado situar a la pesca artesanal del Estrecho como referente andaluz en excelencia y gestión responsable.

Estos galardones, que fueron entregados este martes en Huelva por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, reconocen la trayectoria e innovación de personas y entidades que contribuyen al prestigio del sector primario andaluz. El consejero Ramón Fernández-Pacheco destacó que los premiados representan “el talento y la capacidad de superación de quienes hacen grande a nuestra agricultura, ganadería y pesca”.

El premio compartido en la categoría de calidad también ha recaído en la Gamba Roja de Almería (OPP71), dirigida por José María Gallart, por su apuesta por la diferenciación y la mejora continua. En Agricultura, el reconocimiento es para la Sociedad Cooperativa Costa de Huelva (CoopHuelva), fundada en 1980 y referente en innovación sostenible.

En Pesca, se distingue a Juan Vázquez Méndez (Usisa), a título póstumo, fundador de la emblemática conservera isleña. La Cooperativa La Palma, líder europea en I+D agrícola, recibe el premio a la Iniciativa Innovadora. En Sostenibilidad, los galardones recaen en Luque Ecológico SL y en la Comunidad de Regantes Santa María Magdalena, por su gestión eficiente del agua.

El periodista Alberto García García es premiado en Comunicación y Mundo Rural, mientras que la empresa malagueña ProvelPack SL destaca en Iniciativa de Mujeres. Completa la lista Margarita Bustamante Saiz, reconocida por su impulso a la modernización del regadío andaluz.