La flota artesanal del Estrecho, premio de Andalucía de Agricultura y Pesca
La Consejería de Agricultura otorgará diez galardones en un acto que se celebrará en Huelva el próximo 25 de noviembre
Los pescadores que faenan en el entorno del Estrecho solicitan ayuda al Estado por el alga asiática
La pesca artesanal del Estrecho de Gibraltar, la innovación que aplica la cooperativa La Palma o el fundador de la empresa transformadora onubense Usisa se encuentran entre los galardonados en los XIX Premios de Andalucía de Agricultura y Pesca. Así lo ha dado a conocer el jurado de los premios con los que la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía reconoce la trayectoria, la innovación y el compromiso social y medioambiental de personas, empresas y entidades que contribuyen al desarrollo y prestigio del sector agrario, pesquero y agroindustrial andaluz.
El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha felicitado a los galardonados y ha resaltado unos premios que son “reconocimiento al talento, al esfuerzo y a la capacidad de superación de quienes hacen grande a nuestra agricultura, ganadería y pesca”. “Andalucía es hoy un referente nacional e internacional en calidad, innovación y sostenibilidad gracias al trabajo diario de miles de hombres y mujeres que, con compromiso y visión de futuro, impulsan el desarrollo económico, social y medioambiental de su región”, según el consejero.
Los premios se entregarán en una gala que se celebrará el 25 de noviembre en la ciudad de Huelva, donde se rendirá homenaje a los diez premiados y al conjunto del sector primario andaluz, cuya fortaleza y capacidad de innovación “continúan siendo motor de desarrollo, empleo y cohesión territorial en Andalucía”.
Diez galardones en ocho categorías
El premio Impulso a la Calidad ha recaído en dos candidaturas: la Organización de Productores Pesqueros Artesanales del Estrecho (OPP78), presidida por Manuel Suárez, por su modelo ejemplar de sostenibilidad, excelencia e innovación en la pesca artesanal; y la Gamba Roja de Almería (OPP71), bajo la gerencia de José María Gallart, por su apuesta por la calidad diferenciada y la mejora continua de las artes de pesca, revalorizando uno de los productos más emblemáticos del litoral andaluz.
En la modalidad de Agricultura, el jurado ha premiado a la Sociedad Cooperativa Costa de Huelva (CoopHuelva), presidida por Romualdo Macías, una entidad fundada en 1980 que se ha consolidado como referente de innovación y gestión sostenible en el sector agroalimentario. Su modelo cooperativo ha fortalecido la posición de los agricultores en el mercado, mejorando su competitividad y capacidad productiva.
En la categoría de Pesca, el galardón se ha concedido a Juan Vázquez Méndez (Usisa), a título póstumo. Fundador de la histórica conservera isleña, Vázquez Méndez revolucionó la industria salazonera andaluza, generando riqueza y empleo en la provincia de Huelva. Su legado empresarial y su compromiso social lo convierten en un ejemplo de liderazgo y dedicación.
En la modalidad de Iniciativa Innovadora, el jurado ha distinguido a la Cooperativa La Palma, de Granada, presidida por Pedro Ruiz García, referente europeo en innovación y calidad en la producción de tomate cherry y minivegetales. Su constante apuesta por la investigación y el desarrollo ha situado a la agricultura granadina en la vanguardia internacional, impulsando el nombre de Andalucía en los principales mercados europeos.
En la categoría de Sostenibilidad, se conceden igualmente dos galardones. Por un lado, a Luque Ecológico SL, de Córdoba, dirigida por Belén Luque, por haber hecho de la sostenibilidad su eje estratégico, con certificaciones pioneras en gestión medioambiental y una clara vocación por la reducción de la huella de carbono en el sector oleícola. Por otro, a la Comunidad de Regantes Santa María Magdalena, de Jaén, presidida por Eduardo Díaz Sánchez, por su destacada labor en la gestión eficiente del agua y su defensa del regadío sostenible, promoviendo un uso racional de los recursos hídricos y un reparto equitativo de los costes.
En el apartado de Comunicación y Mundo Rural, el premio ha recaído en el periodista Alberto García García, de Almería, director del programa “Más de Uno Agricultura” de Onda Cero El Ejido, por su labor divulgativa y su contribución a visibilizar la realidad del campo andaluz y acercar la agricultura a la sociedad durante más de una década.
El galardón a la Iniciativa de Mujeres se ha concedido a la empresa ProvelPack SL, de Málaga, dirigida por Ana Belén Rodríguez, por su ejemplo de liderazgo femenino, innovación y compromiso con la igualdad en el ámbito agroalimentario. Esta empresa familiar, especializada en la maduración y comercialización de frutas subtropicales, es un referente de gestión moderna e integradora en un sector tradicionalmente masculino.
Finalmente, el premio a la Eficiencia y Apuesta Hídrica se ha otorgado a Margarita Bustamante Saiz, por su impulso a la modernización del regadío andaluz como presidenta de la Comunidad de Regantes del Valle Inferior del Guadalquivir y de FERAGUA. Su trayectoria ha sido clave en la implantación de infraestructuras de riego más eficientes que han permitido mejorar el uso del agua y garantizar la sostenibilidad del sistema productivo agrario.
