La APBA promocionará Algeciras, Tarifa y La Línea en la feria del turismo de cruceros de Hamburgo

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) participará en la feria internacional del sector cruceros, Seatrade Hamburgo, cita en la que las navieras perfilan los destinos que ofertarán en los próximos dos años. La institución portuaria acude para promocionar los puertos de Algeciras y Tarifa, así como las instalaciones portuarias de La Línea (Alcaidesa Marina) como localizaciones de escala en un mercado ávido por ofertar nuevos destinos y experiencias a sus clientes.

En la ciudad alemana la delegación de la APBA, encabezada por su presidente, Gerardo Landaluce, tiene previsto mantener diversos encuentros de trabajo con navieras que ya han mostrado su interés por escalar con cruceros y yates de ultralujo en la comarca que se presenta en Seatrade como destino exclusivo para el turismo de cruceros de lujo, no solo por su ubicación privilegiada en el Estrecho de Gibraltar, sino por su singular oferta turística aún por descubrir para este sector.

Se trata de una estrategia de promoción conjunta con la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y el respaldo de la Diputación de Cádiz, con el objetivo de "impulsar el turismo y diversificar las opciones para los viajeros internacionales".

Atractivos de la zona

La posibilidad de visitar dos continentes en un solo día, avistar cetáceos y aves migratorias, jugar al golf en los mejores campos de mundo, practicar windsurf, wingfoil o kite en las playas de arena blanca más ventosas de Europa, submarinismo en el punto donde se unen Mediterráneo y Atlántico, senderismo en el Parque Natural del Estrecho o el microclima y riqueza botánica del Bosque de Niebla del Parque Natural de los Alcornocales; descubrir su impresionante historia adentrándote en los castillos de Guzmán el Bueno (s.X), Castellar y Jimena (s.XIII) y las ruinas romanas de Baelo Claudia (s.II aC), asistir al atardecer a una de las puestas de sol más espectaculares del planeta mientras disfrutas de la gastronomía milenaria de la zona basada en el atún rojo y la carne de retinto, y recorrer la Ruta Paco de Lucía y su centro de interpretación.

Los cruceristas podrán también conocer el vasto patrimonio histórico portuario que se encuentra recuperando la APBA y que tiene sus ejes en la Isla de las Palomas de Tarifa y el Fuerte de la Isla Verde, en Algeciras. Ambos puertos serán además el epicentro de la franja de totalidad del eclipse total de sol que tendrá lugar el 2 de agosto de 2027 y que recorrerá el Estrecho de Gibraltar de Oeste a Este.

Suncruise Andalucía

La participación de APBA en Seatrade será doble. Se realiza bajo el paraguas de la asociación Suncruise Andalucía, así como de Puertos del Estado (stand Ports of Spain Hall A4 Stand Nº 500). Suncruise, presidida por Gerardo Landaluce, es la asociación formada por todos los Puertos de Interés General del Estado de Andalucía, además de los de Ceuta y Melilla, con la finalidad de promocionar la región como destino de cruceros y náutica deportiva.

Suncruise aprovechará su presencia en Hamburgo para presentar al sector el próximo Congreso Internacional de Turismo Náutico y de Cruceros que organiza Suncruise en Motril y Granada los próximo 15, 16 y 17 de octubre. El evento convertirá a Andalucía en un laboratorio europeo de turismo azul, donde puertos, navieras, instituciones y startups dialogarán sobre cómo avanzar hacia un modelo más competitivo, digital y respetuoso con el entorno.

A su promoción como escala turística hay que sumar el valor añadido que oferta la APBA al sector crucerístico para garantizar su transición azul, con la posibilidad de repostar grandes volúmenes de combustibles bajos en azufre y LNG, o las facilidades para ejecutar reparaciones o realizar cambios de tripulación. En paralelo, ambos puertos -tanto el Muelle del Sagrado Corazón de Jesús de Tarifa como el Dique Norte y el Muelle de Isla Verde Interior en Algeciras- se están dotando con tecnología OPS para permitir a los buques conectarse a la red eléctrica cuando están en puerto, reduciendo emisiones y ruidos, iniciativas englobadas en la Estrategia Verde de la APBA.