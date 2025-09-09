La española Green Bunkers, de Baghdadi Capital, se expande al Puerto de Algeciras para prescindir de intermediarios en el 'bunkering'

Green Bunkers, la plataforma de Baghdadi Capital para la compraventa de combustible marítimo, sitúa al Puerto de Algeciras como elemento clave en su estrategia de crecimiento. La family office ha reservado una partida inicial de cinco millones de euros para esta expansión y ya trabaja junto a empresas vinculadas a la dársena campogibraltareña para expandir su presencia. Entre sus planes inmediatos figura obtener concesiones administrativas que le permitan operar en suelo portuario.

La firma, con base en España, integra bajo la marca Green Bunkers tanto las soluciones energéticas vinculadas a los puertos como la nueva línea de negocio de combustibles marinos, que se ha convertido en la gran apuesta de Baghdadi Capital. Su objetivo es consolidarse primero en el mercado español y europeo para, en una segunda fase, abrirse a otros continentes. Para liderar este proceso, la empresa ha confiado en el sevillano Fernando Tirado como director ejecutivo, con una larga experiencia en el sector del bunkering. “Los armadores están forzados a usar combustibles cada vez más limpios, pero no tienen cadena de suministro”, apunta el CEO.

Los puertos de Algeciras y Gibraltar aparecen, en este contexto, como un centro neurálgico para el desarrollo de los nuevos combustibles, tanto en la vertiente de renovables como en la implantación de sistemas OPS. Además, la dársena algecireña es un importante nodo de bunkering, por lo que el interés en operar en la zona es aún mayor.

En general, Andalucía, por su volumen de tráfico marítimo y su localización estratégica, tiene un papel destacado en esta primera etapa. Green Bunkers ya ha mantenido encuentros con varias autoridades portuarias andaluzas y opera en estas áreas para conectar directamente a los armadores con los proveedores de combustible. La compañía adapta la oferta a la realidad de cada enclave: en Algeciras, con portacontenedores y quimiqueros como principales usuarios; en Cádiz o Málaga, con cruceros como segmento de mayor peso.

La plataforma ha realizado pruebas piloto con armadores y navieras en España y otros países, con vistas a facilitar el suministro a portacontenedores, quimiqueros, ferris o ro-ros. En estos primeros pasos, acompaña a los clientes en el proceso, con el objetivo de que puedan operar de forma autónoma y que la compañía solo tenga que supervisar el funcionamiento de las compraventas.

Para dar fluidez a la operativa de pagos, la empresa ha destinado además un fondo ampliable de 50 millones de euros que garantiza el pago inmediato a los suministradores. “Los armadores no siempre cobran al momento los trabajos y los suministradores a veces necesitan cobrar directamente, así se garantizan los pagos”, explica Tirado. El directivo subraya que la “transparencia” es un rasgo diferenciador, ya que la plataforma distingue el coste del combustible del de la financiación en función de cada operación.

Concesiones y energía en puerto

Aunque el crecimiento de Green Bunkers está muy ligado al bunkering, que no requiere autorización portuaria, la compañía no pierde de vista sus raíces vinculadas al desarrollo energético en suelo portuario. Su plan contempla impulsar proyectos de conexión Onshore Power Supply (OPS), el sistema que permitirá a los buques conectarse a la red eléctrica durante su estancia en el muelle y que será obligatorio en la Unión Europea a partir de 2030.

El gran reto pasa por lograr concesiones que permitan materializar estas instalaciones, incorporando incluso soluciones de almacenamiento en baterías para puertos que no dispongan de la potencia suficiente. Green Bunkers trabaja además en iniciativas energéticas que incluyen tecnologías para el tratamiento de emisiones recogidas por los buques, en línea con la normativa comunitaria, y que podrían alcanzar inversiones de hasta 20 millones de euros.