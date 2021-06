La crisis de los productos hortofrutícolas de Sudamérica en el Puerto de Algeciras comienza a dar signos de recuperación con la llegada progresiva de contenedores plenamente adaptados a los requisitos del Puesto de Control Fronterizo (PCF) en cuanto a los aditivos y recubrimientos de conservación tras la entrada en vigor de nuevas normas a escala comunitaria.

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) ha dado este lunes por "normalizado" el tránsito tras el rechazo sufrido por varias partidas de contenedores a lo largo de semanas precedentes. Así, según han explicado desde la APBA, a lo largo de la semana pasada ya llegaron unos 300 contenedores plenamente adaptados al reglamento 1333/2008 rompiéndose el bloqueo al que se habían visto sometidas varias partidas con anterioridad.

Las discrepancias entre el criterio aplicado en el PCF y la mercancía importada por los operadores económicos se ha mantenido durante varias semanas, entre las cuales de 400 a 500 contenedores se vieron bloqueados en el Puerto algecireño por cambios en la normativa de los aditivos que se pueden usar para los recubrimientos protectores de los productos hortofrutícolas.

El Ministerio de Sanidad aprobó una moratoria de dos meses para que los exportadores pudieran adaptarse a la implementación de la normativa de la UE, pero las autoridades de Bruselas suspendieron la decisión española. Algo que, según denunció en su momento la Asociación de Transitarios, Expedidores Internacionales y Asimilados de la Bahía de Algeciras (Ateia Oltra), pilló a los empresarios "por sorpresa" mientras que en otros puertos de la UE se ha seguido aceptando mercancía bajo los anteriores estándares.

El pasado jueves, unos 280 contenedores permanecían bloqueados en el Puerto de Algeciras, según datos de Ateia, a la espera de poder regularizar la situación aunque parte de ellos se daban por perdidos.

Este lunes había 102 cajones refrigerados bloqueados, según han explicado a Europa Sur desde la terminal de contenedores de TTI Algeciras, por la que entra la mayoría de esta mercancía a la dársena algecireña. Según TTI Algeciras, este centenar de unidades acumula un tiempo de espera de entre 7 y 49 días en la terminal.

La Autoridad Portuaria, no obstante, ha matizado que hasta la fecha en torno a 60 contenedores han sido rechazados por no cumplir con el reglamento y, por tanto, no se permite su entrada en la Unión Europea. Según fuentes de la APBA, al operador económico responsable de la mercancía se le plantean tres opciones: devolver la mercancía a su origen, desviarla a un puerto de un tercer país no comunitario o destruirla.

Los transitarios ven un "exceso de celo" por parte del PCF, mientras han sostenido que las mismas mercancías rechazadas en Algeciras se recondujeron a otros puertos. Eel Ministerio de Sanidad aseguró que el bloqueo se debía a "un incumplimiento por parte del del operador económico" y añadió que "los procedimientos aplicados por los Servicios de Sanidad Exterior son comunes en todos los puertos y aeropuertos españoles".

El presidente de Ateia, Manuel Cózar, aseguró la semana pasada que los contenedores estaban bloqueados porque el cambio de normativa "pilló por sorpresa" a los exportadores ya que "confiaron en el acuerdo alcanzado para la moratoria que facilitaba que se pudieran preparar para adaptarse a este cumplimiento".

Durante la semana pasada, Sanidad Exterior celebró un seminario online con operadores económicos para informar en detalle de los requisitos actualizados sobre recubrimientos y protecciones de este tipo de mercancías.