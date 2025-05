Los toros regresan a La Montera de Los Barrios seis años después

Los Barrios/La plaza de toros de La Montera, en Los Barrios, huele otra vez a tierra recién regada y a faena por venir. El ruedo, firme y dorado como un medallón antiguo, aguarda ya la cal de las rayas. En la capilla, abierta este mediodía por primera vez en años, una pintura de la Virgen de la Macarena ha sido colocada con esmero para amparar a quienes, a partir de este sábado, se vistan de luces y crucen el umbral del patio de cuadrillas.

Después de seis años clausurada para los que visten de luces —con la excepción de una novillada sin picadores en 2023—, la plaza vuelve a abrirse al toreo. Y no de cualquier modo: con una corrida de toros mixta, en plena feria de San Isidro, en la que harán el paseíllo el rejoneador Andy Cartagena y los matadores Manuel Escribano y David Galván, con toros de Murube y Manuel Blázquez. El festejo comenzará a las 18:30.

“Vuelven los toros a Los Barrios”. El lema que figura en los carteles no es un recurso de mercadotecnia, sino una verdad que se palpa. Porque volver, en este caso, no es solo abrir unas puertas, ni recuperar una tradición; es restañar una herida en la memoria colectiva de un pueblo que mira a su plaza como se mira a un símbolo.

Así es el vídeo con el que Los Barrios promociona el regreso de los toros a La Montera

Y es que La Montera no es un coso más. Erigida a escasos kilómetros del monte que da nombre al peñón mítico que corona el municipio, esta plaza fue concebida en 1998 como un homenaje vivo a la identidad barreña. Su primera piedra la colocó el ganadero y rejoneador Álvaro Domecq Díez, y se inauguró el 16 de abril del año 2000, con aforo para algo más de 4.000 almas. Este sábado, mientras las peñas se reúnen y los palcos se engalanan, se celebrarán también los 25 años de su inauguración.

La última corrida tuvo lugar en 2019. Desde entonces, la plaza ha dormido con su cubierta a medio hacer y sus tendidos mudos. La crisis paralizó las obras. Pero este 2025 marca un giro. La rehabilitación integral de La Montera —con una inversión de un millón de euros del Ayuntamiento— ha devuelto al recinto su esplendor. Aún semicubierta, se espera que la techumbre definitiva esté lista en otoño.

Una pintura de la Virgen de la Macarena preside la capilla de la plaza de toros de La Montera desde este viernes.

La plaza y su pueblo

El cartel de este sábado no es casual. En 2018, Manuel Escribano y David Galván compartieron paseíllo en este mismo ruedo, y ambos salieron a hombros. El primero, veterano ya en mil batallas, recuerda con especial emoción la corrida concurso de 2017 en esta misma plaza: “Me tocó un toro de Fermín Bohórquez que fue extraordinario. De los mejores que he toreado. Con ese toro pude hacer el toreo que uno sueña”, ha confesado el sevillano a Europa Sur antes de partir hacia el Campo de Gibraltar. “Gracias a Dios vuelven los toros a La Montera. Lo más importante es que mañana responda la gente”, concluye.

Para David Galván, que ha toreado en Madrid estos días y regresa entre viaje y viaje, Los Barrios no es una plaza más: es su raíz, su origen, su refugio. “Es donde nació mi simiente como torero. Donde me inicié como profesional. Allí indulté mi primer toro, de Miguelín, en 2012, en mi segunda corrida como matador”, recuerda el algecireño. “También era el lugar donde regresaba tras los percances. He hecho muchas veces esta ruta”, comenta desde el coche, de regreso a Algeciras, donde vive actualmente.

El nuevo empresario de la plaza, Juan Antonio Medina, no oculta la emoción. Natural de Los Barrios, al frente de BullStar Espectáculos, ha trabajado en plazas de toda España, pero reconoce que esta es la que le quita el sueño. “No es fácil levantar una plaza que lleva años sin dar toros con figuras”, señala. “Pero nuestro proyecto es a largo plazo. Queremos que Los Barrios vuelva a ser una plaza de referencia”.

Ya piensa en 2026, con una fecha fija en marzo para abrir temporada en Andalucía, y una novillada picada para octubre. Pero lo inmediato es lo que cuenta: este sábado, por fin, se abrirá el portón de cuadrillas. “Es un sueño cumplido gestionar la plaza de tu pueblo. Queremos que la gente vuelva a sentir que La Montera es suya”, asegura Medina.

En Los Barrios, la plaza de toros no es sólo un edificio: es un rostro, una silueta, una bienvenida. A ella se asoma el visitante al entrar en la Villa. La reapertura de este sábado no es sólo un acontecimiento taurino. Es también una celebración de identidad, una promesa de continuidad. En los alrededores, las terrazas y el Hotel Montera ya huelen a vino fino y a albero. Hay emoción en los bares, conversación en las peñas, expectación en los viejos aficionados.

El ruedo está listo. El reloj de la plaza marcará otra vez la hora del paseíllo.