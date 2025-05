Juan Antonio Medina: “El caché actual de los toreros es inviable"

Los Barrios/La vida de Juan Antonio Medina siempre ha estado marcada por los toros. Desde que de niño jugaba a embestir en el paso a nivel que guardaba su padre ferroviario en Algeciras, hasta las tardes de novillero con caballos en El Puerto de Santa María, pasando por su actual faceta de empresario taurino al frente de BullStar Espectáculos. La suya es una trayectoria que mezcla pasión y una firme vocación de renovación.

Este sábado, 17 de mayo, a las 18:30, Medina organiza en Los Barrios un festejo taurino especial por el 25 aniversario de la plaza de toros La Montera. Un cartel mixto para todos los públicos, con el rejoneador Andy Cartagena y los toreros de a pie Manuel Escribano y David Galán, con toros de las ganaderías de Manuel Blázquez y Murube. Para Medina, la cita tiene un significado personal profundo: es la primera vez que gestiona una plaza en el Campo de Gibraltar. “Por eso me hace especial ilusión”, confiesa. “Le agradezco mucho al Ayuntamiento de Los Barrios que haya confiado en mí”.

Así es el vídeo con el que Los Barrios promociona el regreso de los toros a La Montera

La relación de Medina con el toro es visceral. Fue alumno de la Escuela Taurina de Algeciras desde los nueve años. Toreó durante varias temporadas, vivió en plazas menores, conoció el hambre y la gloria pequeña del toreo de los márgenes. En 2019 fundó BullStar Espectáculos y comenzó a construir una carrera como empresario. “Di mis primeros pasos organizando dos festivales en Zufre, en Huelva. Luego llegó la pandemia y no pude volver a dar toros hasta 2021. Desde entonces, he organizado festejos en Socuéllamos, Hellín, Soria, Priego de Córdoba, Roa de Duero... Y ahora llego a casa”.

“Tengo también un herbolario y otras cosas, pero ahora me dedico al cien por cien al tema taurino"

BullStar no solo programa corridas. Es una empresa versátil: organiza espectáculos musicales, eventos deportivos, conferencias, lanzamientos de producto… Pero el mundo del toro sigue siendo su centro. “Me dedico exclusivamente a esto. Tengo un herbolario también, pero mi día a día es el toreo”, afirma. Eso sí, admite que se trata de un negocio muy complejo: “Organizar una corrida de toros es carísimo. Con un concierto, por ejemplo, el beneficio es mayor y el riesgo mucho menor. Pero en los toros te expones a perder 30.000 o 40.000 euros con una facilidad tremenda”.

Buena parte de esa fragilidad, sostiene, viene por los costes fijos. “El caché actual de los toreros es inviable”, sentencia. Y apunta directamente al corazón del problema: “En una plaza de tercera, toreros que no son figuras piden 25.000 o 30.000 euros, cada uno. A eso le sumas la ganadería, seguridad, gastos generales… Y encima no puedes subir las entradas porque el público no lo asumiría. Llevan prácticamente al mismo precio en la última década. La única figura que pone más facilidades para torear en los pueblos es Morante”.

Juan Antonio Medina, empresario taurino y exnovillero, regresa a su tierra para organizar la corrida del 25 aniversario de la plaza de toros de Los Barrios. / B.S.

Mientras tanto, los empresarios recortan donde pueden. “¿Sabes cómo se ahorra muchas veces? Quitando acomodadores, limpiadores, porteros. Cosas que hacen que el espectador esté cómodo. Pero por ahí no va el ahorro. No puedes intentar rascar mil euros quitando personal cuando el verdadero problema está en los 15.000 de más que estás pagando por torero. Eso habría que revisarlo”.

“En una plaza de tercera, toreros que no son figuras piden 25.000 o 30.000 euros, cada uno"

Según el convenio nacional taurino actualizado en 2024, un torero del grupo A —la élite— cobra, como mínimo, 18.900 euros por una corrida en plaza de tercera, de los cuales, tras pagar cuadrilla y gastos, se le quedan en unos 3.500 euros netos. “¿Es mucho o poco por jugarse la vida?”, se pregunta Medina. Pero, sin querer entrar en esa valoración, insiste en que habría que ajustar la economía del espectáculo a la realidad de los pueblos. “Si los toreros bajaran el caché, torearían más. Y llegarían más preparados a las grandes ferias, como Madrid. Es un win-win para todos”.

La propuesta de BullStar en Los Barrios intenta precisamente equilibrar la balanza. Un cartel atractivo con tres perfiles distintos —el rejoneador, el torero-banderillero, el clásico—, entradas desde 10 euros, descuentos para peñas taurinas y ecuestres, y hasta palcos VIP para quienes quieran vivir la experiencia con más intensidad. “La Montera tiene capacidad para 4.200 personas. Es cómoda, está semicubierta y antes de que acabe el año la cubrirán del todo. Y siendo una plaza de mi tierra, la trato con todo el cariño”.

Esa idea de cercanía también impregna su forma de entender el negocio: “Una empresa debe ser cercana al público, a sus necesidades. No se puede vivir de espaldas al aficionado. Hay que dar más cosas, más alicientes”. Por eso no duda en hablar de las gestiones de las plazas vecinas de Algeciras o La Línea de la Concepción: “Son mejorables. En Algeciras, por ejemplo, hay muchísimo margen para hacer algo grande”.

“Quiero presentarme como empresario a la plaza de Algeciras cuando salga a concurso este próximo otoño"

Tanto, que Medina ya se ha marcado un objetivo: “Quiero presentarme como empresario a la plaza de Algeciras cuando salga a concurso este próximo otoño. Dependerá de cómo salga lo de Los Barrios y de cómo sea el pliego, pero mi idea es presentarme”. Su apuesta no es menor: “Vivimos en una comarca de 300.000 habitantes. Cuando algo interesa, va todo el mundo. Hay un mercado potencial que no se está explotando como se debería. Yo prefiero tener una plaza llena de público y ganar menos, que verla medio vacía y ganar más”.

Plaza de toros La Montera. / E.S.

Una de sus obsesiones es renovar el modelo de promoción taurina. “El espectáculo se ha estancado. Mi filosofía es la comunicación, el marketing, hacer del toreo algo que conecte con nuevos públicos”. Para eso, dice, hay que cuidar el cartel, buscar toreros con carisma y dar oportunidad a los jóvenes. “No puedes repetir al mismo torero en todos los pueblos. La gente se quema. Hay que combinar figuras con gente de la tierra, como se hace en los conciertos: uno fuerte, y alguien local que abra el espectáculo. ¿Te imaginas a Manuel Carrasco anunciado en todos los pueblos de una misma comarca?”.

Por eso ya planea una novillada con toreros locales para el mes de octubre en Los Barrios, y una corrida de temporada en marzo. “Tenemos que encontrar fórmulas nuevas. Novilladas mixtas, con seis chavales y que el triunfador tenga premio. Pero claro, el coste de una novillada picada es altísimo. Y eso también hay que revisarlo”.

Medina quiere seguir creciendo desde su tierra, pero transformando el espectáculo desde dentro. “A mi manera, con mis medios, quiero intentar poner algo en pie dentro del mundo del toro. No sé si lo conseguiré. Pero voy a intentarlo”.