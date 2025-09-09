Los Barrios reclama la reapertura del cuartel de la Guardia Civil en Palmones para reforzar la seguridad

El Ayuntamiento de Los Barrios ha aprobado por unanimidad durante el pleno ordinario de septiembre una moción del Partido Popular que insta al Gobierno de España a reabrir el acuartelamiento de la Guardia Civil en Palmones. Esta decisión responde a las demandas de seguridad expresadas por los vecinos de la localidad.

La iniciativa surge tras la reivindicación presentada el pasado 7 de agosto por la Asociación de Vecinos Bahía de Palmones, que reclamaba un incremento de la seguridad en el núcleo poblacional ante el aumento de actividades delictivas en la zona.

Una instalación estratégica contra el crimen

El Partido Popular justifica su propuesta al considerar que se trata de "una instalación única y estratégica para Palmones y para la comarca en la lucha contra las actividades delictivas en el río". Además, los populares han solicitado que se declare como Zona de Especial Singularidad a la provincia de Cádiz, especialmente el Campo de Gibraltar.

Antonio Dávila, secretario general de los populares de Los Barrios, ha recordado que "desde 2020 el Partido Popular ha elevado iniciativas al Congreso de los Diputados solicitando la reapertura del acuartelamiento de la Guardia Civil en Palmones". Sin embargo, según Dávila, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior siempre ha respondido que "no se considera de utilidad".

Desigualdades salariales entre cuerpos policiales

Los populares también han denunciado las diferencias retributivas existentes entre los distintos cuerpos de seguridad. Según su análisis, "un policía local tiene remunerado seis veces más el servicio extraordinario que un guardia civil o un policía nacional" por la realización de servicios extraordinarios.

"Lamentamos profundamente estas condiciones y que se exponga la integridad física y moral de los agentes que sirven en condiciones precarias, sin tener reconocida la profesión de riesgo", ha expresado Dávila. El dirigente popular ha añadido que los agentes "cada día sufren mayor pérdida del principio de autoridad", por lo que desde el PP "no vamos a frenar hasta que el Ministerio del Interior dignifique las condiciones laborales y operativas de los agentes en nuestra zona".

Reivindicación de medios para el Campo de Gibraltar

Los populares han reiterado la urgencia de declarar Zona de Especial Singularidad a la comarca del Campo de Gibraltar y la provincia de Cádiz. Esta medida permitiría "dotar de medios humanos y materiales adecuados para hacer frente a la realidad existente en la comarca", una situación que, según el PP, "el Ministerio del Interior del Gobierno de España ignora permanentemente".

La propuesta busca adaptar los recursos de seguridad "a los retos del siglo XXI" en una zona especialmente afectada por actividades delictivas relacionadas con el tráfico de drogas y otros ilícitos.