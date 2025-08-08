Todos los grupos políticos respaldan en Palmones la concentración vecinal para pedir más seguridad

Los vecinos reclaman más vigilancia en la barriada ante los robos que han tenido lugar durante las últimas semanas

Palmones vivió este jueves por la tarde una concentración convocada por la asociación de vecinos Bahía de Palmones para reclamar más seguridad en la barriada. La cita, celebrada en la Plaza del Mar, contó con la presencia de representantes de todos los grupos políticos del Ayuntamiento: Los Barrios 100x100, PP, PSOE, Movimiento Barreño y Vox.

La organización leyó un comunicado en el que recordó los históricos problemas de seguridad que vive la población, aunque también hizo hincapié en la situación generada tras el reciente hurto en la casa parroquial y otros robos que han sufrido los vecinos en las últimas semanas, episodios que ha generado preocupación entre los vecinos.

El PP de Los Barrios, que forma parte del equipo de gobierno con su concejal Antonio Dávila como delegado de Seguridad Ciudadana, reconoció antes de que se llevara a cabo la concentración que estos robos son “un asunto delicado” que implica a personas que requieren supervisión médica en coordinación con la Justicia, las Administraciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad. Desde el Consistorio, señalaron, ya se está trabajando en una solución.

El PSOE reclama una mayor presencial policial, la convocatoria de la Comisión de Seguridad Local del Ayuntamiento de Los Barrios y elevar las reivindicaciones vecinales al Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Gobierno de España.