La paralización de las obras de la plaza de toros La Montera deja al coso sin mantenimiento

La paralización de las obras para finalizar la cubierta de la plaza de toros La Montera, en Los Barrios, ha dejado al coso sin ningún tipo de mantenimiento, por lo que las hierbas han crecido en el albero y su color dorado ha dejado paso a un verde más propio de un campo de fútbol. El alcalde, Miguel Alconchel, ha explicado en su perfil de Facebook el porqué de esta situación, debida a los vicios ocultos que detectados durante la ejecución de las obras y la necesidad de redactar un segundo proyecto. El principal problema, según ha indicado el regidor, es que la obra sigue abierta como centro de trabajo y el Ayuntamiento no puede acometer las labores de mantenimiento.

"La cubierta de la Plaza de toros es una obra muy compleja, además de controvertida. Esto lo tenemos todos claro. Además de ser patrimonio público a un precio excesivo, el capricho de un pobre muy pobre en parecer rico, la plaza tiene que servir, en un futuro inmediato, para convertirse en un centro de ocio de referencia para nuestro pueblo. Mientras tanto, la hemorragia económica y los proyectos se suceden para intentar solucionar un proyecto mal planteado desde primera hora", ha indicado el acalde.

Alconchel detalla por qué no finalizó la obra de la cubierta, licitadas por la Diputación de Cádiz y paralizadas desde junio del año pasado: "Fundamentalmente por dos motivos. Una, por una cuestión de concatenación de vicios ocultos en la obra y desajustes con el proyecto de ejecución (los datos se tomaron del proyecto original ); y otra, por una cuestión de plazos. Fueron tan escasos que no dio tiempo a prácticamente nada. Sobre todo, en lo que se refiere a la cubierta aeroespacial. Además, esta sigue estando abierta como centro de trabajo y no se pueden hacer labores de mantenimiento. Estamos a la espera de que la Diputación liquide la obra y certifique el final de la misma y poder entrar a mantenerla", ha explicado el primer edil.

"Mientras tanto, nosotros seguimos a lo nuestro. Estamos trabajando en la licitación de un nuevo proyecto que incluya todos los vicios ocultos y partidas de obras que han quedado sin ejecutar, junto a la dirección de obras y coordinación de seguridad. Este será el primer paso para licitar la obra en este año. Obra que anunciamos, como la terminación de la nueva sede de la Policía Local. Serán las obras que ejecutemos con recursos propios, con dinero de nuestras arcas", ha afirmado Alconchel.

El alcalde se ha mostrado comprensivo con la preocupación de los barreños por el estado del coso, pero ha indicado: "También quiero que entiendan que esto es una Administración pública y todo tiene sus trámites (nos gusten o no nos gusten). Siempre digo lo mismo: no se puede gastar lo que uno no tiene. Ojalá tuviéramos 180 millones en la cuenta, en el haber y no en el debe. Ya sabemos que los errores los pagan los vecinos y estamos en el filo del alambre. La obra se va a ejecutar con medios propios y se va a pagar, costumbre que no fue siempre la del lugar", ha sentenciado el regidor barreño.