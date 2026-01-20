Miriam Cabas explica por qué no toreará el 28 de febrero en Los Barrios mientras Bullstar aclara que el desacuerdo no es económico, sino ganadero

La novillera barreña Miriam Cabas antes de hacer el paseíllo en La Línea en la tarde de su debut con picadores.

La ausencia de la novillera con picadores Miriam Cabas en la novillada del próximo 28 de febrero, Día de Andalucía, en la plaza de La Montera de Los Barrios, ha generado un inesperado debate en el ámbito taurino comarcal. La joven torera, natural de este municipio gaditano y una de las promesas surgidas del Campo de Gibraltar, ha hecho público su malestar por no formar parte de un cartel muy especial: el inicio de la temporada taurina en la comarca y el debut con picadores de tres novilleros locales.

Cabas, de 23 años, difundió el pasado 16 de enero un comunicado dirigido “a su pueblo” en el que expresa su “tristeza y descontento” por no haber alcanzado un acuerdo con la empresa organizadora, Bullstar Espectáculos, al considerar que las condiciones propuestas no se ajustaban —según sus palabras— a la “dignidad profesional”. En ningún momento menciona cifras ni detalla el origen concreto del desacuerdo, pero sí subraya el golpe personal que supone no poder vestirse de luces en una plaza tan ligada a su trayectoria y a su entorno.

“Desde principios del año pasado he manifestado de forma clara mi intención e ilusión de poder torear en mi pueblo”, señala la novillera, que insiste en su respeto hacia los compañeros anunciados y recalca que su decisión no pretende perjudicar ni a la empresa ni al cartel. Su objetivo, afirma, era explicar a los vecinos por qué finalmente no estará presente en una cita tan señalada.

En declaraciones a Europa Sur, realizadas desde el aeropuerto de Madrid antes de regresar a México, Cabas se muestra prudente y evita alimentar la polémica. Reconoce que el asunto le afecta “personalmente”, pero asegura que no quiere “darle más vueltas” ni entrar en confrontaciones públicas. “Simplemente creo que no era justo, que me merecía un puesto en mi pueblo”, resume, añadiendo que prefiere confiar en que su presentación en Los Barrios llegue “en otro momento”.

Felicidad de Miriam Cabas, en la tarde de su debut con picadores en La Línea, el pasado 19 de julio. / Erasmo Fenoy

El contexto profesional, clave para entender el conflicto

Para el lector no especializado, conviene recordar que los festejos taurinos se rigen por convenios colectivos que establecen remuneraciones mínimas obligatorias según la categoría de la plaza y el escalafón del torero. En el caso de una novillada con picadores en una plaza de tercera categoría, como la de Los Barrios, el importe total mínimo ronda los 6.600 euros por actuante para un novillero del grupo C, al que pertenece actualmente Miriam Cabas. De esa cantidad, la mayor parte se destina a pagar a la cuadrilla y a gastos generales, quedando alrededor de 990 euros netos como honorarios para el torero.

En su comunicado, Cabas no afirma explícitamente que la empresa pretendiera contratarla por debajo de esos mínimos, aunque su referencia a un acuerdo no acorde a la dignidad profesional ha dado pie a interpretaciones en ese sentido.

La versión de la empresa: desacuerdo ganadero, no económico

Desde Bullstar Espectáculos, su gerente Juan Antonio Medina rechaza de plano que existiera un problema económico. En respuesta a las acusaciones, la empresa sostiene para este periódico que Miriam Cabas fue una “opción prioritaria” para el cartel y que las conversaciones con su entorno se produjeron con normalidad.

Según Bullstar, el punto de fricción surgió cuando el apoderado de la novillera planteó la posibilidad de cambiar la ganadería ya contratada, Couto de Fornilhos, por otras dos alternativas. La empresa asegura que esa opción era “innegociable”, al existir un compromiso previo con dicha casa ganadera. “No existe problema económico a la hora de la contratación, puesto que ni tan siquiera tuvimos opción de tener discrepancia al respecto”, afirma Medina, que subraya la voluntad de diálogo de la empresa dentro de los límites de lo ya acordado.

De este modo, Bullstar atribuye exclusivamente la ausencia de Cabas a una falta de acuerdo sobre el ganado, descartando cualquier conflicto relacionado con honorarios o condiciones económicas.

Un momento de la presentación del cartel de la novillada del Día de Andalucía en el Montera Forum, con la presencia del alcalde Miguel Fermín Alconchel, los tres novilleros anunciados y el gerente de Bullstar Espectáculos.

Un cartel con sabor comarcal y apuesta de futuro

La novillada del 28 de febrero mantiene, pese a la polémica, un carácter de la tierra. El cartel lo integran Alejandro Duarte, Francisco Fernández y El Gali, tres jóvenes valores del Campo de Gibraltar que debutarán con picadores y lidiarán reses de Couto de Fornilhos, una ganadería de origen Atanasio que busca volver a consolidar su presencia en el circuito actual.

Desde la empresa se insiste en que se trata de una apuesta necesaria por el futuro de la tauromaquia, en un contexto en el que este tipo de festejos son cada vez más escasos y difíciles de rentabilizar.

Mientras tanto, Miriam Cabas continúa centrada en su intensa campaña americana, organizada por la fundación mexicana Los Ángeles Taurinos A.C., una etapa clave para su rodaje profesional tras haber dado el salto a novillera con caballos el pasado 19 de julio de 2025 en La Línea de la Concepción. Formada desde niña en la Escuela Taurina de Algeciras y estudiante de Veterinaria, la joven mantiene intacto su objetivo: “ser torera y vivir del toro”.

El desencuentro, por ahora, queda en un cruce de versiones. El tiempo dirá si el reencuentro entre Miriam Cabas y su plaza llega, como ella confía, en otra fecha y bajo otras circunstancias.