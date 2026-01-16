Los Barrios abre la temporada taurina con una novillada el 28F protagonizada por jóvenes del Campo de Gibraltar

Un momento de la presentación del cartel de la novillada del Día de Andalucía en el Montera Forum, con la presencia del alcalde Miguel Fermín Alconchel, los tres novilleros anunciados y el gerente de Bullstar Espectáculos.

Los Barrios volverá a situarse en el centro del mapa taurino andaluz el próximo 28 de febrero, Día de Andalucía, con una novillada con picadores que marcará el inicio de la temporada en el Campo de Gibraltar y, por el momento, en la provincia de Cádiz. La empresa Bullstar Espectáculos, gestora del Montera Forum, ha presentado este viernes el cartel.

Desde la recuperación de la actividad taurina en el coso barreño tras la reforma de su cubierta, el Montera Forum se ha consolidado como un referente cultural y de ocio, con una programación diversa en la que la tauromaquia vuelve a ocupar un lugar destacado. Esta nueva apuesta refuerza esa línea y lo hace mirando a la cantera.

El cartel del 28 de febrero lo integran Alejandro Duarte, Francisco Fernández y El Gali, tres jóvenes valores del Campo de Gibraltar que lidiarán novillos de la ganadería de Couto de Fornilhos. La cita tendrá además un carácter excepcional, ya que los tres actuantes debutarán con picadores en esta novillada.

Alejandro Duarte, prometedor novillero de Los Barrios, es alumno destacado de la Escuela Taurina Miguel Mateo “Miguelín” y ha participado en circuitos de primer nivel como el Circuito de Novilladas de Andalucía. Francisco Fernández, también barreño, se forma igualmente en la Escuela Municipal de Tauromaquia de Algeciras, mientras que “El Gali”, nombre artístico de David Fernández Galindo, es un joven talento algecireño formado en la Escuela Taurina de Málaga. En el caso de Duarte y Fernández, ambos han sido además seleccionados para el bolsín clasificatorio del Circuito de Novilladas de Andalucía 2026.

Los novillos pertenecen a la ganadería de Couto de Fornilhos, un hierro de gran personalidad que, pese a su denominación portuguesa, pasta en la sierra sevillana. Encastada en sangre Atanasio Fernández–Conde de la Corte, la ganadería mantiene una estampa que remite claramente a sus orígenes.

La presentación oficial del cartel se ha celebrado al mediodía en los salones de la Peña Toro Embolao, con una notable asistencia de aficionados y medios de comunicación. En el acto han intervenido el alcalde de Los Barrios, Miguel Fermín Alconchel, los tres novilleros anunciados y el gerente de Bullstar Espectáculos, Juan Antonio Medina.

Medina ha subrayado que este festejo responde a una apuesta necesaria por el futuro, destacando que “se trata de aprovechar el inicio de temporada para ofrecer una oportunidad real a jóvenes novilleros de la comarca, apostando por las novilladas con picadores, que son escasas y en muchas ocasiones poco rentables”. El empresario ha agradecido además al Ayuntamiento de Los Barrios la confianza depositada en Bullstar para gestionar la actividad taurina, así como a la Diputación de Cádiz por su respaldo a la tauromaquia.

De cara a esta jornada festiva, Bullstar quiere convertir el 28 de febrero en “un día de toros, gastronomía y música”, invitando a vecinos y aficionados a disfrutar de una experiencia completa en el Montera Forum. Las entradas pueden adquirirse a través de la web www.bullstarespectaculos.com y del teléfono 639 306 029, con precios “muy asequibles para todos los bolsillos” y el objetivo claro de llenar los tendidos y arropar a los jóvenes debutantes.

La empresa ha confirmado además que ya trabaja en la organización de la próxima feria taurina, convencida de que “el Campo de Gibraltar necesita nuevos valores que ilusionen a los aficionados y devuelvan el interés, como ocurrió en su día con el maestro Miguelín”, apuntando incluso a una "posible alternativa" que consolide ese relevo generacional.