Jorge Romero vuelve a la escena pública de Los Barrios con la plataforma vecinal Bacinete

El ex alcalde de Los Barrios Jorge Romero vuelve a la escena pública de la localidad con la puesta en marcha de la plataforma vecinal Bacinete, un colectivo social formado por vecinos barreños que pretende generar debate y propuestas para el municipio y del que Romero es portavoz e impulsor. Romero, regidor municipal de la Villa entre 2011 y 2019 por el Partido Andalucista (PA), defiende esta nueva etapa en la necesidad de plantear iniciativas en favor de la localidad sin descartar la posibilidad de convertirse, en un futuro, en un nuevo partido político, aunque prefiere no anticipar acontecimientos.

"Bacinete está formado por un grupo de vecinos del pueblo que pretende abrir debates sobre temas de importancia a escala local como la vivienda o la gestión de la empresa comarcal Arcgisa. No queremos que sea algo mecánico ni forzado. No hay predisposición a que se convierta en nada más, aunque todo es posible. Incluso sería positivo que en Bacinete se integrasen los partidos políticos", especifica Romero a Europa Sur. "Estoy enamorado de Los Barrios y me faltaba algo. Con Bacinete retomo la vocación social que he tenido siempre", añade.

El colectivo ha lanzado un primer boletín informativo (buzoneado en toda la localidad) con cinco iniciativas entre las que destaca una recogida de firmas en change.org para reclamar a la empresa pública comarcal Arcgisa el cumplimiento íntegro del convenio para la prestación del servicio en la localidad, mejoras en la red de suministro de agua, así como un abaratamiento de los recibos. Otros temas propuestos pasan por la propuesta para destinar el sector de Los Cuartillos para viviendas de autoconstrucción o para cerrar la celebración de la Feria de San Isidro con un espectáculo de drones como alternativa a los fuegos artificiales.

La portada del boletín de Bacinete.

Bacinete surge a año y medio de la celebración de las elecciones municipales de 2027. Romero concurrió por última vez a los comicios de 2019 en la candidatura del entonces nuevo partido Los Barrios 100x100, liderado por quien fuera su número dos durante su periodo en la Alcaldía, Miguel Alconchel, elegido alcalde en esos comicios y reelegido en 2023.

Heredero del PA

Los Barrios 100x100 tomó el testigo del PA, con Romero en sexto lugar en la lista, ya que como alcalde se había fijado un límite de dos mandatos (ocho años) como máxima autoridad local.

Tras las municipales y resultar electo, el partido político Ciudadanos (con un edil) exigió como condición para apoyar la formación del gobierno municipal que Romero renunciase a su acta; cuestión que Romero efectuó días antes de la constitución del nuevo Pleno municipal. El gobierno de Alconchel echó entonces a andar entre Los Barrios 100x100 y el Partido Popular, con el apoyo de Ciudadanos a la investidura, a la par que Romero se retiraba del ámbito público.

Ahora, Romero se muestra abierto a todas las posibilidades. "Decidiremos en libertad. Llegado el momento, los miembros de Bacinete decidirán si este proyecto debe transformarse en una iniciativa política. Y también habrá libertad para que sus integrantes decidan si forman parte o no. O incluso si se desdobla y de esta iniciativa se mantiene la plataforma con un grupo de personas, como sucede en Algeciras con entidades como Fapacsa, a la vez que se constituye igualmente un partido político", concluye Romero.