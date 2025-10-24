Johan Strydom, nuevo consejero delegado de Acerinox Europa para liderar "la transformación" de la fábrica de Los Barrios

El Grupo Acerinox ha nombrado a Johan Strydom como nuevo consejero delegado de Acerinox Europa con el objetivo de liderar una "nueva etapa" en la planta de Los Barrios, con la meta de que "sea competitiva en un entorno de negocio muy complicado". Strydom, encargado hasta ahora de la fábrica de Columbus (EEUU) también como CEO, será el encargado de llevar a cabo "la transformación" de las instalaciones campogibraltareñas, una vez sellada con los sindicatos a primeros de año la estabilidad laboral con el Pacto Social por el Empleo y la firma del IV Convenio Colectivo.

El consejero delegado del Grupo Acerinox, Bernardo Velázquez, ha dado a conocer en la mañana de este viernes, 24 de octubre, el nombramiento de Strydom con fecha efectiva de 1 de noviembre a través de un comunicado interno -al que ha tenido acceso Europa Sur- en el que señala que el principal cometido del nuevo CEO será implementar una "nueva etapa de transformación" desde su experiencia en Columbus, donde "ha introducido nuevos productos" y donde no solo se produce acero inoxidable, "sino acero al carbono". "También ha iniciado pruebas para diversificarse hacia acero eléctrico y aleaciones de alto rendimiento (HPA)", destaca Velázquez.

Strydom, subraya Velázquez en su comunicado, "es la persona idónea para liderar el cambio", al tratarse de un "hombre de fábrica" que lleva muchos años en Acerinox, los últimos cinco como CEO de Columbus. Su puesto de trabajo estará ubicado en la fábrica barreña de Acerinox Europa, lo que da idea de su perfil profesional.

Ingeniero metalúrgico por la Vaal University of Technology, Strydom cuenta con un máster en Administración de Empresas (MBA) cum laude por la Business School of Nederland. Inició su carrera en Columbus Stainless en 1995, asumiendo progresivamente posiciones de creciente responsabilidad en el área de operaciones (Acabados, Plate y Laminación en Frío).

Fue director de Producción de 2011 a 2019 y, posteriormente, chief Operations Officer (COO) en 2019. En 2020, fue nombrado CEO de Columbus, cargo que ocupa hasta la actualidad. Desde 2024, es también miembro del consejo de administración de Acerinox Europa.

En su nueva posición, Velázquez afirma que las principales responsabilidades del nuevo CEO de Acerinox Europa incluyen "dirigir las operaciones industriales, comerciales, financieras y administrativas de la compañía que aseguren la transformación operacional y la viabilidad del negocio", además de "asegurar la consecución de resultados en materia de seguridad y salud, calidad, ventas, producción, costes, medioambiente, responsabilidad social, clima organizacional e imagen corporativa según la estrategia y valores de Acerinox".

"Le deseamos a Johan lo mejor en este nuevo reto profesional, y estamos seguros de que contará con todo vuestro apoyo para la consecución de los objetivos marcados", señala el CEO del Grupo Acerinox.

Nombramiento de Fernando Gutiérrrez

El actual consejero delegado de Acerinox Europa, Fernando Gutiérrez, ocupará a partir del 1 de noviembre la posición de chief strategy officer, reportando a Bernardo Velázquez, según detalla este en otro comunicado dirigido a los trabajadores.

Gutiérrez es ingeniero Industrial del ICAI y se incorporó al Grupo Acerinox en 2001, ocupando cargos de creciente responsabilidad en los departamentos de Comercial, Planificación, Compras y Estrategia. En 2018, fue nombrado director de Estrategia y Materias Primas del Grupo, incorporándose a la alta dirección en 2019. Su trayectoria profesional continuó en 2021 con su nombramiento como CEO de Acerinox Europa, puesto que ha ocupado hasta la actualidad.

Entre sus principales responsabilidades están, entre otras, "el desarrollo de la estrategia del Grupo en materia de inversiones, plan estratégico, planes de excelencia, fusiones y adquisiciones, impulsando la transformación digital y el uso de nuevas tecnologías para lograr la máxima eficiencia operativa y liderazgo en el sector".

También, según consta en el comunicado, implementar "iniciativas de excelencia operacional a nivel global, identificando oportunidades de reducción de costes de fabricación y mejora de la eficiencia a través de la estandarización y benchmarking interno", así como "liderar la compra de materias primas del Grupo, estableciendo junto con los responsables de cada unidad de negocio el mix de compras que optimicen el coste de las materias primas, negociar con proveedores estratégicos a largo plazo e identificar y promover sinergias entre las distintas unidades de negocio del Grupo".

Riaan Van Coller, relevo de Johan Strydom

Los cambios se completan con Riaan Van Coller, nombrado chief Operating Officer de Columbus Stainless (COO), bajo la dirección de Velázquez. Ingeniero Industrial cum laude por Tshwane University of Technology y miembro de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Middelburg, Van Coller se incorporó a Columbus en 1996, donde comenzó su carrera profesional como supervisor de producción y ha ido ocupando varias posiciones, incluyendo Laminación en Frío, Acabados y Distribución. En 2018, fue nombrado general manager de Manufacturing, puesto que ha ocupado hasta la actualidad.