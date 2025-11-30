Gamasur proyecta la ampliación del vertedero de residuos industriales de Los Barrios para los próximos 16 años

La empresa Gamasur Campo de Gibraltar proyecta una ampliación del vertedero de residuos industriales no peligrosos de Los Barrios con la construcción de un cuarto vaso de vertido y sus infraestructuras complementarias, especialmente un refuerzo de la red de recogida de lixiviados. Con esta intervención, la compañía pretende ampliar la vida útil de la planta en aproximadamente 16 años calculados conforme al ritmo actual de actividad.

La iniciativa se sometió al trámite de exposición pública hasta el pasado 27 de noviembre por implicar una modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada (AAI). El grupo ecologista Verdermar ha presentado alegaciones y mostrado su oposición, mientras que los promotores defienden que la ampliación es necesaria para seguir gestionando de forma segura residuos que, por sus características, no disponen de alternativas técnicas o económicas viables para su valorización.

El vertedero de Gamasur -filial de FCC Ámbito, compañía del grupo FCC (Fomento de Construcciones y Contratas)- comenzó a operar a mediados de la década de 2000 y se ubica en el paraje de Majadal de Bustos, contiguo a la planta de tratamiento y clasificación de residuos urbanos de la Mancomunidad de Municipios, que gestiona Urbaser. También colinda con un vertedero de la empresa local Carmín para las escorias siderúrgicas de Acerinox que ya ha alcanzado su capacidad útil; y con otra instalación de vertido en activo gestionada por esta misma compañía, también para residuos industriales no peligrosos. La planta de Gamasur se asienta sobre una parcela de 85.000 metros cuadrados y en el momento de su puesta en marcha tenía capacidad para tratar hasta 50.000 toneladas anuales de residuos industriales inertizados (no peligrosos).

Gamasur comenzó su actividad en 2007 con una primera celda de vertido. Desde entonces, se han sucedido tres fases (superpuestas) entre las cotas de 150 y 195 metros sobre el nivel del mar. Llegado a este punto, la instalación requiere -según consta en el proyecto básico- de una nueva etapa constructiva para la ampliación del vaso de vertido.

"Como en los casos anteriores, esta ampliación en sí misma no implica ninguna variación sobre la cantidad y tipología de residuos que recibirá el vertedero, ya que esta nueva etapa seguirá recibiendo los mismos residuos que hasta la fecha. Se trata únicamente de una ampliación del volumen útil disponible con el fin de aumentar la vida operativa del vertedero", consta en la documentación.

Vista aérea del vertedero de Gamasur. A la izquierda, las balsas que serán retiradas para construir el nuevo vaso de vertido. / FCC Ámbito

FCC Ámbito puntualiza, a preguntas de Europa Sur, que aproximadamente el 50% de los residuos recibidos proceden de la factoría de Acerinox y que el resto provienen igualmente de las industrias del entorno. El vertido se produce una vez que el material ha sido intertizado (no resulta peligroso) y se han optimizado y explorado todas las opciones de valorización previas. Es decir, no caben más posibilidades de aprovechamiento conforme a los principios de la economía circular.

La documentación ambiental especifica que, en la actualidad, las fases 2 y 3 del vertedero se encuentran en explotación, habiendo sido completado el volumen útil de la fase 1. Desde el inicio de la explotación se han desarrollado sellados parciales definitivos de la superficie exterior, una vez completado el volumen útil correspondiente. Así, en el momento de la redacción del proyecto básico se había completado el sellado definitivo del 55% de la superficie final, previéndose alcanzar el 78% durante el año 2025.

La Autorización Ambiental Integrada concedida a Gamasur (en noviembre 2007) recoge en su anexo VII una amplia variedad de residuos admisibles que van desde los resultantes de la prospección, extracción de minas y canteras y tratamientos físicos y químicos de minerales a residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca, así como residuos de la preparación y elaboración de alimentos. Gamasur también tiene autorización para recibir residuos de la transformación de la madera y de la producción de tableros y muebles, pasta de papel, papel y cartón; de las industrias del cuero, de la piel y textil o incluso residuos de equipos eléctricos y electrónicos. El listado de productos y subproductos ocupa 19 páginas, si bien la compañía apostilla que la mitad de su actividad se basa en residuos no peligrosos de Acerinox y la otra mitad de otras industrias del entorno.

Para ejecutar la nueva fase resulta necesario sellar el primer vertedero de Carmín, ya que la celda se ubicará en el hueco en forma de V que habilitan los taludes finales de los vertederos de Gamasur (talud sureste) y Carmín (noroeste). El plazo de ejecución previsto será de ocho meses, si bien tras el trámite ambiental aún debe ultimarse el proyecto constructivo. La inversión prevista será millonaria, si bien Gamasur no ha aportado datos concretos a expensas de la tramitación, diseño final y dimensiones autorizadas de la infraestructura.

Perfil del proyecto del nuevo vaso de vertido de Gamasur. / PROYECTO BÁSICO PARA LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

Para la formación de la nueva celda de vertido será necesario el desbroce y retirada de la vegetación existente; así como el desmantelamiento de las balsas existentes, habilitando los elementos de conexión y conducción necesarios para garantizar la recogida de volúmenes residuales de lixiviados de las fases 1 y 3, prolongando las redes de lixiviados y seguridad hacia una zona ubicada al este, fuera de la superficie ocupada por la nueva fase 4, garantizando su accesibilidad. Finalmente, serán conducidas a la nueva balsa de lixiviados.

Tras la construcción de un nuevo marco de drenaje, se procederá al relleno de la zona hasta alcanzar la cota base de la nueva celda. Habrá además dos diques de apoyo y contención en la zona noreste y suroeste. Los laterales apoyados en los vertederos existentes tendrán al menos 2 metros de espesor impermeable.

Además, será necesario ejecutar una nueva balsa de lixiviados y rediseñar las redes de drenaje de pluviales, de lixiviados, de seguridad, así como los diferentes viales de acceso al vaso. En cuanto a las redes de lixiviados, lo recogido de las fases 1-3 y del nuevo vaso (fase 4), se dirigirán a la nueva balsa de lixiviados.

La compañía defiende las estrictas medidas ambientales que rigen su actividad. En cuanto a la gestión de lixiviados, la empresa desetaca que el vertedero dispone de redes específicas para la captación y tratamiento "dimensionadas para condiciones extremas de lluvia". "Todos los lixiviados generados se tratan en la planta autorizada ubicada en el propio complejo", según Gamasur.

La actividad está sometida a controles de estabilidad con controles topográficos trimestrales y estudios geotécnicos para garantizar que la cota máxima autorizada (195 metros) no se supera y que la instalación mantiene márgenes de seguridad superiores a los requeridos. Por razones de diseño, esta cota máxima no se alcanzará en la fase 4, especifica la empresa.

Diagrama de la instalación. En verde, la fase 4 entre las zonas 1-3 de Gamasur y el vertedero de Carmín. / Proyecto básico de Gamasur

Gamasur apostilla que en su día a día aplica las Mejores Técnicas Disponibles (MTD), como coberturas geosintéticas temporales en zonas inactivas, para minimizar la generación de lixiviados, a la par que todos los residuos admitidos "cumplen los criterios legales y son sometidos a controles analíticos y tratamiento previo, asegurando su idoneidad y trazabilidad".

Los ecologistas, en contra

Verdemar–Ecologistas en Acción del Campo de Gibraltar anunció la presentación de alegaciones al considerar que Gamasur acumula "una larga lista de problemas ambientales e incumplimientos". Para Verdemar, la cuarta ampliación "pretende legalizar una situación de hecho de colapso, contaminación y descontrol".

Los ecologistas recuerdan los episodios de filtraciones y vertidos de lixiviados en los arroyos Chorreón y Guadacortes, que desembocan en los ríos Guadacorte y Palmones y en la Bahía de Algeciras, registrados en el pasado ante situaciones de lluvias intensas. “La Junta no puede seguir mirando hacia otro lado mientras los lixiviados de los vertederos y las cenizas acaban en el río y en la Bahía. Estamos ante un problema ambiental acumulativo y grave”, según Verdemar.

El grupo conservacionista apunta a la inestabilidad geotécnica y riesgos de filtraciones por la cantidad de residuos y las cotas alcanzadas a la par que la empresa no aporta información pública sobre la procedencia y tipo de residuos que se depositan desde su puesta en marcha.

Por el contrario, Gamasur defiende que la actuación prevista "cumple estrictamente con todas las obligaciones legales y requisitos ambientales establecidos por la normativa vigente, que en este tipo de instalaciones es especialmente exigente".