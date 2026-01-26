El tiempo
Fotos de la inauguración del nuevo centro de formación de Meisa en Palmones
Fotos de la inauguración del nuevo centro de formación de Meisa en Palmones / Erasmo Fenoy

Meisa formará a 40 trabajadores simultáneos en su nuevo centro de formación profesional de Los Barrios

1/36 Fotos de la inauguración del nuevo centro de formación de Meisa en Palmones / Erasmo Fenoy
