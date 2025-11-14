La exposición itinerante "Formato Pintura" con creadores de la provincia de Cádiz llega a Los Barrios

La Casa de la Cultura Isidro Gómez de Los Barrios ha acogido este viernes la inauguración de Formato Pintura: El entusiasmo pictórico de la provincia de Cádiz, una exposición itinerante que reúne obras de 20 artistas gaditanos.

La iniciativa, impulsada por el diario Europa Sur del Grupo Joly, la Diputación Provincial de Cádiz y la Fundación Provincial de Cultura, con la colaboración del Ayuntamiento barreño, tiene como objetivo destacar la creación artística de la provincia y acercar el arte contemporáneo al público. La exposición puede visitarse de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00, hasta el próximo 27 de noviembre. Posteriormente, la muestra continuará su recorrido por los municipios de Prado del Rey y Bornos.

El evento inaugural ha contado con la presencia del alcalde, Miguel Alconchel; la delegada de Cultura, Cristina Marchante; y el delegado de Turismo, Pablo García. También han asistido el director del periódico Europa Sur, Javier Chaparro; el gerente y director comercial de Diario de Jerez, también director comercial del Diario de Cádiz, Miguel Berraquero, y el comisario de la muestra, Bernardo Palomo, así como algunos de los artistas que participan, como Santiago Cervera y Pepe Cano.

Varios de los autores, autoridades y promotores de la exposición, este viernes. / VANESSA PÉREZ

Las autoridades municipales mostraron su satisfacción por la recalada de la muestra en Los Barrios. Javier Chaparro, como director del diario promotor de la exhibición, subrayó el compromiso del rotativo con la cultura y agradeció al Ayuntamiento barreño y la Diputación su complicidad a la hora de promocionar a los artistas de la provincia.

Participan los autores Yeyo Argüez, Pepe Cano, Santiago Cervera, Antonio Vela, Fernando Devesa, Joaquín Delgado, Manuel Benítez, Pedro Lobato, Verónica Sanz, María Luis Rey, Pepe Márquez, Jesús Rosa, Pilar Estrade, Raúl Zarzuela, José María Requejo, Manuel Del Valle, Belén Smits y Anabel Tena.

La muestra tiene como objetivo fundamental resaltar la obra de artistas de la provincia y facilitar el acceso del público a expresiones artísticas de reconocido interés. La exposición presenta trabajos en un formato máximo de 80 centímetros por lado, buscando acercar la creación pictórica contemporánea que se desarrolla en la provincia gaditana.