El Ayuntamiento de Los Barrios fija su deuda en 205 millones de euros tras reducirla en 97 en 10 años

Una década después de haber tocado fondo con un deuda municipal de 302 millones de euros generada con el PSOE en el poder, el Ayuntamiento de Los Barrios ha logrado fijar su pasivo actual en 205 millones, 97 menos que en 2011, lo que le permite por fin emprender una negociación con el Gobierno para empezar a pagar. Es decir, ahora sabe lo que debe, ha reducido la cifra y puede aspirar a regular sus cuentas en los próximos años. El Plan Especial que perfila para el próximo lustro servirá para amortizar préstamos y proveedores, liberar deuda y poder afrontar lo que quede.

Este balance "agridulce" es el que ha explicado este jueves el alcalde barreño, Miguel Alconchel, durante un desayuno informativo en el que ha criticado la "nefasta gestión" del PSOE en los años que estuvo al frente del Ayuntamiento, que arrojaba cifras de "escándalo" antes de la victoria de Jorge Romero en junio de 2011.

El endeudamiento, ha matizado el regidor, subirá a 215 millones al final del mandato, por culpa de convenios urbanísticos pendientes del año 2000.

Alconchel ha anunciado acuerdos cerrados con la administración concursal de las tres empresas municipales que quedaban (GAMA, RTVLB y Recaudación), lo que tras los que ya existían sobre Iniciativas y Agrival ha supuesto al Ayuntamiento un ahorro de 84 millones de euros. Al cierre de 2012, el endeudamiento de todas ellas ascendía a 115 millones. La deuda pactada a día de hoy es de 31.

Según ha explicado el alcalde, Iniciativas tenía una deuda de 20,4 millones que se ha quedado en 3,5. Gama debía 65 millones y el pacto alcanzado la deja en 21,2. Agrival de Cádiz bajó de 8,3 a 4 y Radio Televisión Los Barrios, de 4,6 millones a 2,1. Recaudación Municipal adeudaba 334.000 euros y se ha quedado en 94.140.

Con esta nueva situación, el Ayuntamiento de la Villa mantiene una deuda de 49 millones de euros con la Seguridad Social (la mayor que tiene) correspondiente al periodo 2000-2011, con el PSOE en el gobierno municipal. También de esa etapa debe 34 millones a proveedores, 27 en préstamos, 8 a Hacienda y 3, al Consorcio de Bomberos de la Provincia. A la Zona Franca de Cádiz le adeuda 2,5 millones, a la Agencia de Vivienda (Avra) le tiene que pagar 761.000 euros y a la Mancomunidad de Municipios, 500.000.

La amortización de plazas de los trabajadores municipales que fueron despedidos de la entidad local en febrero de 2012 supuso un gasto al Ayuntamiento de 13,2 millones cuando terminaron los procesos judiciales por las demandas en 2018. El ahorro anual por aquellas bajas es de 1,7 millones de euros. En la actualidad ya ha ahorrado 8,5 millones y el coste supone un 4,2% de la deuda. En 2025 habrá pagado el importe total y además contará con 1,7 millones anuales más. Es decir, más liquidez.

“Hemos venido a cerrar una etapa negra de nuestra historia. Una década después el Ayuntamiento cierra y fija la deuda y el origen de la misma", ha dicho Alconchel en presencia de la mayoría de los concejales del equipo de gobierno Los Barrios 100x100 y el Partido Popular. “los que dicen que la deuda sigue subiendo es porque se computa a medida que se va regularizando. Antes no se daba cuenta de nada. Nadie podía hablar de deuda, porque no se presentaban cuentas ante ningún organismo, nadie facilitaba datos de lo que estaba pasando en el Ayuntamiento”, ha añadido.

“El PSOE engañó al sistema y ahora quiere engañar a los vecinos diciendo que esta deuda ha sido generada por este equipo de gobierno durante estos años. Por ello uno de los objetivos de esta rueda de prensa es acabar con todos los mantras, de que la deuda está subiendo por culpa nuestra”, ha apostillado el alcalde.

“Los que nos llevó a la ruina de este Ayuntamiento fue la gestión del engaño propiciada por el PSOE, ahora quieren hacerle ver a los vecinos que la deuda es de este equipo de gobierno y que la estamos aumentando. Estos son los datos objetivos para que la mentira no forme parte más de la política en Los Barrios”, ha insistido.

Alconchel ha narrado los hitos que han llevado al Ayuntamiento de Los Barrios a convertirse en el tercero del país con más deuda por habitante. “¿Cómo se llegó hasta aquí? Pues con continuas refinanciaciones, la quiebra está avalada por informes de auditorías; el patrimonio comenzó a dilapidarse, una época dorada del ladrillo que permitió muchos convenios urbanísticos; también utilizando subvenciones para gastos corrientes, sin olvidar el impago de las nóminas. Esta fue la etapa del PSOE en el Ayuntamiento de Los Barrios”, ha manifestado.

Y con esta "lacra", el Ayuntamiento, ha afirmado el alcalde, ha continuado realizando “una gestión responsable y buena". "Este Ayuntamiento ha pagado durante estos años, no hemos subido los impuestos, tampoco hemos hecho recortes. En esta Ayuntamiento no se ha dejado a nadir atrás”. "Hemos seguido pagando deuda y ahorrando costes, hemos cerrado el capítulo de las empresas municipales; hemos sacado oferta de empleo público, hemos aumentado el presupuesto en servicios sociales y por ejemplo para el contrato de limpieza hemos destinado más de un millón de euros, etc. Y todo esto sin subir impuestos y sin recortes. Sin olvidar las obras que ejecutamos con fondos propios como el plan de asfaltado, que no lo tiene nadie en Andalucía, o las mejoras de instalaciones deportivas", ha concluido.