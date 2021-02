Una buena noticia para Los Barrios en medio de esta pandemia que no cesa por culpa del coronavirus. El alcalde de la Villa, Miguel Alconchel, ha anunciado este lunes que la localidad podrá abrir los bares y el comercio no esencial a partir de este miércoles (00:00 horas) después de que el municipio haya reducido la incidencia de casos por Covid-19 por debajo de los 1.000 casos, lo que permitirá bajar la alerta al nivel 4 grado 1. Los Barrios, no obstante, continuará con el cierre perimetral de la localidad.

"La delegada territorial de Salud, Isabel Paredes, acaba de comunicarnos que el municipio pasa a nivel 4, grado 1, lo que permitirá la apertura del comercio no esencial a partir de las 00:00 horas de este miércoles", ha comunicado Miguel Alconchel en sus redes sociales.

"Una muy buena noticia para nuestros empresarios, que no hubiera sido posible sin el esfuerzo que estamos realizando todos para salir de esta complicada situación", ha asegurado el alcalde barreño.

"Ahora toca no bajar la guardia y seguir con la actitud responsable que hemos mantenido estos días para no volver a provocar nuevos cierres comerciales y trabajar por la apertura perimetral del municipio", ha sentenciado el primer edil.

La Villa de Los Barrios ha sumado este lunes 54 positivos más (958 en total) en el balance del fin de semana, que ha dejado 847 contagios y 18 muertos más en el Campo de Gibraltar. El municipio barreño, con 493 personas como casos activos ha bajado la tasa de incidencia, que se ha situado en 824,3 casos por cada 100.000 personas. El próximo objetivo es bajar de los 500 casos de incidencia para abrir el cierre perimetral.