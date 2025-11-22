Convocan una concentración contra la cesión del San Rafael de Los Barrios a Reygadas Sport

La plataforma ‘El Deporte de Los Barrios no se vende’ ha organizado para el próximo jueves día 27 a partir de las 17:30 una concentración en las inmediaciones del complejo San Rafael de la Villa en contra “de la concesión de uso privativo de las instalaciones deportivas” del municipio.

La convocatoria no es más que una protesta contra la decisión del Ayuntamiento de Los Barrios, gobernado en coalición por 100x100 y Partido Popular, de realizar una concesión a Reygadas Sport para la explotación de los campos de fútbol del complejo San Rafael (tanto el principal como los anexos) por un periodo de 40 años, previa inversión por parte de la misma de seis millones de euros, para una ambiciosa remodelación.

El alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, defendió esta semana la legalidad del proyecto y los beneficios que traerá para sus vecinos. Por su parte el PSOE ha solicitado que la decisión sea sometida a votación popular.

Reygadas Sport tiene, desde 2021 tiene el control de la Unión Deportiva Los Barrios