Los Barrios compra el edificio de la antigua ermita de San Isidro, el origen de la Villa

El alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, ha firmado este viernes la compra por parte del Ayuntamiento de la casa que se construyó sobre la antigua ermita de San Isidro. Esta finca de dos plantas y 353 metros cuadrados se ubica junto al edificio Pósito, en la plaza de San Isidro, y está considerada como el origen de la Villa de Los Barrios, tras la toma de Gibraltar, en 1704.

La compra municipal, por 234.881,74 euros, se ha formalizado en la Notaría junto al delegado del Área de Economía, Manuel Muñoz, y la familia Salazar, a la que el alcalde agradece su buena disposición para llegar al acuerdo para recuperar este edificio tan emblemático. La intención municipal pasa por rehabilitarlo e incorporarlo para usos municipales, tal y como avanzó Europa Sur en octubre.

“Este es uno más de los diversos bienes patrimoniales que hemos adquirido en los últimos años. Ya compramos, en 2022, los terrenos donde se celebra la actual romería de San Isidro, que estaban en manos de la antigua Iniciativas Los Barrios. También hemos recuperado la antigua sede del Toro Embolao, que ahora es un centro de talleres y sede del centro de ocio juvenil; y conseguimos adquirir el inmueble que estaba en manos de una asociación en Palmones y ahora es sede del Centro de Mayores de Palmones”, ha explicado el alcalde.

Durante décadas, la planta baja del inmueble acogió el obrador, horno y despacho de la panadería Salazar, mientras que la planta superior tenía uso como vivienda. Se trata de una construcción que se levantó entre los años 40 y 50 aprovechando como base la antigua ermita del Cortijo Tinoco.

Tras la pérdida de Gibraltar, en 1704, una parte de sus habitantes se dirigieron al oratorio o ermita de San Isidro, ubicada en Cortijo de Tinoco. Juan Felipe García de Ariño, sobrino y sucesor de Bartolomé de Escoto en la dignidad de chantre (clérigo con el cargo de dirigir el canto en el coro de una iglesia catedralicia) sintió piedad de las penalidades de aquellos desplazados y permitió la construcción de albergues y chozas en las inmediaciones de la ermita. El edificio inmediatamente ejerció las funciones de primera iglesia de los exiliados gibraltareños dispersos por el Campo de Gibraltar, incluso antes de la ermita de San Roque.

La antigua panadería de Salazar, erigida sobre la ermita de San Isidro en Los Barrios. / Vanessa Pérez

Es un edificio -aunque ya muy transformado sobre su aspecto original- en el que la tradición oral barreña y la memoria colectiva sitúan el nacimiento de la Villa, ya que aquel núcleo de pobladores salientes de Gibraltar se acabó consolidando. Los Barrios no se constituyó formalmente como municipio hasta 1756, cuando se separó de San Roque. Y su parroquia de San Isidro se levantó entre 1733 y 1765, cayendo en desuso la ermita.

En la actual construcción apenas quedan vestigios de la antigua ermita. Dos ventanas circulares en la fachada lateral resultan indicativos del antiguo uso religioso del edificio. En el interior, cerrado al público desde hace años, existen varios arcos y una pequeña bóveda que se aprovecharon para acoger el obrador de la panadería por su amplitud. Una placa instalada en 2004, en el 300 aniversario del nacimiento de la localidad, recuerda al público que no se trata de una casa más del centro pese a que, por su aspecto, podría tratarse de una construcción de mampostería típica de los años 40 y 50 del siglo XX.