El comité de huelga de Acerinox reclama cerrar primero el convenio y luego abordar los posibles despidos

El portavoz del comité de huelga de la factoría de Acerinox Europa, José Antonio Gómez Valencia, ha tratado de insuflar ánimos a la plantilla este jueves ante el anuncio de la compañía de reestructurar la fábrica pasando de cinco a tres turnos, lo que supondrá un excedente de personal y despidos que la siderúrgica todavía no ha cuantificado.

"No quiero caras de tristeza. ¿A quién le ha sorprendido el comunicado de la empresa?", ha explicado Gómez Valencia a los trabajadores participantes en la segunda de las tres concentraciones ante la sede de servicios de la Mancomunidad en Guadacorte cuando se cumplen 115 días desde el inicio de la huelga indefinida.

Gómez Valencia ha recordado que la empresa ya planteó esta posibilidad hace un mes (ante un bloqueo en la negociación). "Nos quedamos con que vamos a retomar las negociaciones y ahí nos darán los datos de lo que quieren hacer. No nos vale que saquen un comunicado a medias, sin dar detalles, sin decir cuándo nos vamos a sentar y diciendo lo mismo que decían hace un mes", ha valorado.

El presidente del comité de huelga ha subrayado que el momento actual es el de la negociación de un convenio colectivo, no de negociar despidos. "Primero hay que negociar el convenio y firmarlo. Y si luego se plantean despidos, con un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), habrá que negociarlo y ver si las condiciones son buenas, como cuando en 2019 se pactó la salida en condiciones dignas de unos 200 trabajadores", ha matizado en declaraciones a los medios.

"La empresa no ha dado detalles, ahí va a estar la sorpresa. No va a ser fácil, llevamos mucho tiempo y nos lo ponen cada vez más difícil. O entramos todos o no entra ninguno. Por ahora no ha cambiado absolutamente nada. Tenemos que pensar en positivo porque vamos a volver a negociar", ha dicho a la plantilla el portavoz del comité, megáfono en mano.

El portavoz del comité de huelga ha hecho un llamamiento a los mandos intermedios y otro personal que no secunda las movilizaciones (unas 350 personas) para que se adhieran a la huelga. "Si a la empresa le sobra gente, van a empezar por los más caros. Y si hay menos trabajadores, haran falta menos jefes. A ellos también les va a tocar", ha advertido.

Durante la concentración, Gómez Valencia ha tratado de animar a los trabajadores con las ventajas del trabajo a tres turnos. "Sería trabajar de lunes a viernes, con los fines de semana libres y festivos y con un mes de vacaciones. A los del quinto turno, ¿cuándo habéis tenido un mes de vacaciones?", ha destacado, para luego reconocer que será en la negociación cuando llegue "la sorpresa", para la cual ha insistido en reclamar la unidad de la plantilla.

Ante las próximas movilizaciones previstas, la tercera y última concentración del viernes, la manifestación en Algeciras del sábado 1 y la acampada de seis días a partir del lunes en la Plaza Alta, Gómez Valencia ha demandado la máxima concurrencia posible de trabajadores, familiares y amigos con el fin de dar visibilidad a la situación.

Asimismo, ha apuntado que en la acampada se buscará recaudar el máximo de fondos posible para la caja de resistencia con actuaciones musicales, de carnaval y una barra solidaria. "Porque no sabemos cuánto va a durar esto", ha concluido.