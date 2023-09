Los bomberos extinguen el incendio de un camión cisterna con gas natural en Los Barrios

Funcionarios del Consorcio de bomberos de la provincia de Cádiz extinguieron en la tarde del miércoles el incendio de un camión cisterna que transportaba de gas natural en Los Barrios, en el área de servicio de San Bernardo, en el kilómetro 1.116 de la A7. Cuando los bomberos llegaron los neumáticos estaban ardiendo.

La actuación se inició a la 13:00 y se prologó durante más de dos horas, según ha informado la entidad este jueves en la red social X (antes twitter). Para la extinción del fuego los bomberos usaron 12.000 litros de agua y 40 litros de espumógeno en una intervención que se saldó sin daños personales.

En la operación intervinieron una dotación de bomberos del parque de Los Barrios (Guadacorte) con tres vehículos; dos autobombas rurales y uno de mando, además del uso de dos equipos de respiración autónoma (ERAs).

La cisterna del vehículo no disponía de cámara térmica, por lo que los bomberos no sabían la temperatura de la misma. Por ello, procedieron a refrigerarla. Una vez sofocado el incendio se siguió refrigerando. No obstante, durante la tarde los bomberos volvieron horas después al lugar, ya que la cisterna no estaba vacía como les dijeron y realizaron el trasvase de la carga. En el proceso se establecieron líneas de seguridad con cortinas de agua.