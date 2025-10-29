Acerinox desarrolla en su fábrica de Los Barrios nuevos materiales para el almacenamiento industrial de hidrógeno

Acerinox trabaja en el desarrollo de nuevas tecnologías para convertirse en un proveedor de equipamiento de primer nivel en la industria del hidrógeno verde. Para ello, la fábrica de Los Barrios participa en varios proyectos nacionales e internacionales relacionados con el desarrollo de soluciones para fabricar tanques de almacenamiento de este vector energético enfocados a la industria.

"La cadena de valor del hidrógeno es amplia y representa retos en varios puntos, uno de ellos es el almacenamiento", ha señalado este miércoles Marta Muratori, ingeniera de la planta de Palmones, durante una ponencia en el congreso Rh2edin de Algeciras sobre los avances en el acero inoxidable para el desarrollo de infraestructuras que permitan, principalmente a la industria, la gestión del H2 verde.

"El hidrógeno tiene una capacidad calorífica mucho mayor que otros combustibles, pero tiene una densidad muy baja, por lo que hay que recurrir a tanques de altas presiones o a temperaturas criogénicas para almacenarlo", ha explicado Muratori. Ante esta tesitura, Acerinox Europa trabaja en el desarrollo y mejora de materiales para alcanzar resultados óptimos sin acarrear problemas de estabilidad.

La siderúrgica ha participado en los últimos tiempos en tres proyectos nacionales e internacionales que trabajan en el desarrollo de nuevas tecnologías de acero para encontrar las mejores fórmulas para la producción de los tanques de almacenamiento de hidrógeno.

En el caso del hidrógeno licuado a baja temperatura, Acerinox ha participado en el proyecto europeo Austrong, financiado por la Comisión Europea. El objetivo es reducir el peso que actualmente necesitan los tanques de almacenamiento de H2 dadas las características de este volátil elemento. Las conclusiones apuntan a una reducción del grosor necesario de las paredes de acero mediante "dislocaciones" en el proceso de laminación en caliente, mejorando sus capacidades sin comprometer su eficiencia.

Por el momento, se han realizado producciones a modo de prueba y ensayos de tenacidad con resultados positivos. "Esto permitirá producir materiales de menor espesor y reducir hasta un 30% el peso de algunas partes", ha explicado Marta Muratori en la ponencia.

En cuanto al almacenamiento del hidrógeno en gas, la ingeniera de Acerinox ha destacado que un tanque de 60 bares de presión necesita un grosor de 40 milímetros, lo que supone un peso muy elevado. Actualmente, la empresa trabaja en los proyectos nacionales Hyades y H2epa. El primero se enfoca en introducir nuevos elementos en la fabricación para otorgar mayor dureza al acero en usos industriales. El segundo, en intercambiar conocimiento sobre la interacción de los materiales para trabajar en el desarrollo de soluciones adaptando sus capacidades.

Sin plazos

Por el momento, la empresa no fija plazos respecto a cuándo podría comenzar a comercializar este tipo de soluciones específicas con los resultados de los proyectos, aunque sí espera hacerlo en los próximos años para dar respuesta a la creciente demanda que se prevé de este tipo de instalaciones. Además, servirían igualmente para que la fábrica de Los Barrios pueda almacenar el hidrógeno que utiliza en sus propios procesos industriales.

En cuanto a la colaboración entre las empresas del grupo, Acerinox Europa tiene su propio departamento de I+D, aunque realiza algunas sinergias con otras compañías hermanas como la alemana VDM Metals para poner en común conocimiento y desarrollar algunas soluciones.