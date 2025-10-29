El congreso Rh2edin convierte a Algeciras en un punto de encuentro para la industria del hidrógeno verde y las energías limpias

Jacinto Muñoz, vicepresidente tercero de la Diputación de Cádiz; José Javier Alonso, secretario de Industria y Minas de la Junta; José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras; Casimiro Mantell, rector de la UCA; Esperanza Pérez, coordinadora de la AGE; Susana Pérez Custodio, presidenta de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar, y Paloma Cubillas, directora de la ETSI de Algeciras, durante la inauguración del congreso Rh2edin

Empresas, investigadores y profesionales del sector de las energías limpias se han reunido en Algeciras para, durante dos jornadas en el marco del congreso Rh2edin sobre renovables y desfosilización industrial, organizado por la Fundación Campus Tecnológico y la Universidad de Cádiz. El objetivo es generar un foro de debate y fomentar sinergias que ayuden a impulsar la descarbonización de la actividad empresarial.

“Para nosotros este es un hecho más que pone de manifiesto la importancia de esta escuela junto a las industrias de la zona”, ha señalado Paloma Cubillas, directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras durante el acto de inauguración del congreso, este miércoles.

Cubillas ha resaltado la apuesta de la UCA por nuevas titulaciones relacionadas con la vertiente energética e industrial relacionada con la actividad del Campo de Gibraltar, como el máster en Petroquímica y Tecnologías del Hidrógeno, estrenado este curso, además de la importancia de los ingenieros industriales. Además, esperan iniciar el próximo año el grado en Energías Renovables. “Estamos aquí para dar respuesta a las necesidades sociales de esta comarca”, ha apuntado el rector de la universidad, Casimiro Mantell.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha resaltado el “momento importante” para la industria y la descarbonización, especialmente en un enclave geoestratégico como el Campo de Gibraltar y el Estrecho. “Quien dé respuesta a estas necesidades estará asegurando el presente y el futuro”, ha insistido.

“En Europa estamos viviendo un proceso de descarbonización para frenar el cambio climático y reducir la dependencia energética de otros países”, ha señalado José Javier Alonso, secretario general de Industria y Minas de la Junta, durante la inauguración.

El representante de la consejería ha calificado de “oportunidad para nuestra tierra” la inversión en energías limpias, aunque ha resaltado la importancia de no desacoplar “la descarbonización de la productividad industrial”. “Tener acceso a energías verdes a precios competitivos es necesario para el desarrollo industrial”, ha abundado, al tiempo que ha destacado la apuesta del Gobierno andaluz por nuevas tecnologías como los biocombustibles, el biogás y el hidrógeno verde.

Esperanza Pérez, coordinadora de la Administración General del Estado en el Campo de Gibraltar, ha destacado la apuesta del Gobierno de España por las energías limpias y el desarrollo de la industria en la zona, con el ejemplo de empresas como Acerinox, Moeve y EDP. “Es fundamental que podáis captar el compromiso de esta comarca contra la descarbonización y el cambio climático”, ha transmitido a los asistentes.

La presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Susana Pérez Custodio, ha comentado que este congreso, además de servir de escenario para compartir conocimientos, debe servir para “crear alianzas para alcanzar un futuro más sostenible”. Por su parte, el vicepresidente tercero de la Diputación de Cádiz, Jacinto Muñoz, ha destacado la apuesta del gobierno provincial por impulsar la industria gaditana y crear un tejido industrial más fuerte y sostenible.

Agenda

El congreso Rh2edin cuenta con un amplio programa de ponencias celebradas en la ETSI de Algeciras durante el 29 y 30 de octubre. Este miércoles, los catedráticos de las universidades de Sevilla y Huelva, Vicente Cortés y Francisca Segura, respectivamente, hablarán sobre la industria europea y las sinergias entre energías renovables y tecnologías del hidrógeno. El jueves, será el turno del presidente de la Asociación Española del Hidrógeno, Javier Brey, quien hablará del papel de este vector como herramienta para la descarbonización industrial.

Además, equipos de investigación de varias universidades y empresas realizarán ponencias en las que presentarán sus principales proyectos en materia de energías limpias a los asistentes. Entre las participantes se encuentran empresas como Moeve, Acerinox, EDP, Baleària y el Puerto de Algeciras, que compartirán algunas de sus iniciativas.