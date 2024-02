Ultimátum de 100x100 al PP: si no trae inversiones a Los Barrios romperá los pactos en el Ayuntamiento y la Mancomunidad

Ultimátum de Los Barrios 100x100 al Partido Popular: o anuncia de forma "clara e inequívoca" la llegada de inversiones a la Villa desde las entidades supramunicipales en las que gobierna o romperá el pacto de gobernabilidad que mantiene a los populares tanto en el Ayuntamiento barreño como al frente de la Mancomunidad de Municipios, donde la formación localista podría decantarse por apoyar un bloque alternativo liderado por el Partido Socialista. La fecha tope es el día 19 de febrero, día en el que se reunirá el Comité Local para tomar una decisión, pero entre tanto, el alcalde, Miguel Alconchel, ya ha suspendido las tenencias de alcaldía que ostentaba el PP.

Así lo ha explicado este jueves Sara Lobato, segunda teniente de alcalde y secretaria de organización de 100x100 en la Villa, tras denunciar el "incumplimiento flagrante y continuado del acuerdo de gobernabilidad firmado en junio con el Partido Popular". "Está en manos del PP que la situación se estabilice. Espero que este periodo sea fructífero y subsane las deficiencias que han ocurrido", ha añadido Lobato. ¿Y qué si no ocurre? "Tendremos que explorar diferentes escenarios", ha sentenciado.

"Hemos sido prudentes y pasivos, pero la situación se complica. Los Barrios no aparece en los diferentes presupuestos de entidades supramunicipales, no hay ningún tipo de inversión recogida, y eso ha llevado a que la situación sea insostenible e incómoda para todos", ha explicado en rueda de prensa.

"Vamos a establecer un periodo de reflexión hasta el día 19 de febrero para que se reúna el comité local de Los Barrios 100x100 y tome una decisión definitiva sobre si continuamos o partimos el pacto", ha subrayado, tras advertir que su formación toma este decisión "en aras de favorecer que el PP cumpla con el acuerdo". "Pero no por nosotros, que no hemos pedido nada, sino por todos los barreños, que son el centro de nuestras políticas", ha matizado.

"Somos socios de gobierno y no podemos permitir que se nos trate como ciudadanos de segunda. El PP ha cumplido con creces otros acuerdos de gobernabilidad que todos conocemos, haciendo públicas diferentes inversiones en otros municipios, pero no en Los Barrios. Tenemos los mismo derechos y vamos a pelear porque se cumpla el pacto aquí también", ha apostillado.

"Queremos que el PP haga públicas de una manera clara e inequívoca las inversiones que va a realizar en Los Barrios según el compromiso que se firmó el pasado mes de junio. Hemos sido leales y claros y pretendemos que ellos lo sean también", ha afirmado Lobato.

Durante este "periodo de reflexión", el alcalde, Miguel Alconchel, va a suspender de manera temporal y retirar las tenencias de alcaldía que están en manos del Partido Popular. Esto es, la del concejal de Turismo, Pablo García, como primer teniente de alcalde, y la del responsable de Policía Local y Medio Ambiente, Antonio Dávila, como tercero.

"No es una decisión personal ni mucho menos. La relación es fantástica y espléndida. No tenemos ningún problema con ellos, pero sí con el partido en sí, que es el que está incumpliendo el acuerdo", ha manifestado Lobato, antes de recordar que Los Barrios 100x100 es "socio imprescindible en la Mancomunidad de Municipios". "Parece que hay gente que se le olvida. Fuimos nosotros los que impulsamos el acuerdo con la institución, ya que tiene una fuerte incidencia en los servicios públicos en la Villa, y por eso lo hicimos", ha explicado.

"Desde que se firmó el pacto hace ocho meses no hemos recibido inversión alguna, pero es que esto no es nuevo, porque no es primer acuerdo que tenemos, llevamos gobernando juntos desde hace casi cinco años. Nuestra agrupación ha demostrado con creces que tiene la capacidad de atraer inversiones y mejorar los servicios públicos del municipio, pero cuando decidimos pactar con el PP lo hicimos pensando en que habría algún plus, en que tratándose de una formación política que gobierna en entidades supramunicipales, Los Barrios iba a recibir ese amparo, pero esto no ha ocurrido y por eso asumimos estas medidas", ha concluido.