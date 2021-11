Palmones quiere vivir "sin miedo"

Los vecinos de Palmones se han concentrado este sábado en la plaza del Mar para reclamar a las administraciones "soluciones, decisiones y actuaciones" frente a los asaltos sufridos este mes en dos viviendas por parte de los contrabandistas de tabaco que operan en el entorno del río.

"Queremos que nos garanticen una verdadera calidad de vida sin temores, sin miedos y sin sentirnos vulnerables contra los que no atienden a las reglas del juego, a las normas de convivencia y al respeto por nuestro pueblo y sus familias", han expresado los asistentes a esta protesta a través de un manifiesto elaborado por la directiva de la Asociación de Vecinos Bahía de Palmones.

Los residentes en esta aldea marinera pretenden que la concentración la signifique "un punto de inflexión, un antes y un después", tras el que el núcleo salga "fortalecido" para que "todos sus habitantes, tengan la seguridad de vivir en el pueblo maravilloso que es Palmones", ha continuado.

"Somos personas humildes, trabajadoras; personas que nos enfrentamos, día a día, con el deber de seguir contribuyendo a que Palmones siempre tenga un futuro mejor. Pero también somos defensores de que nada ni nadie perturbe nuestros sueños ni la memoria de todos aquellos que siempre defendieron a Palmones como pueblo seguro e ideal para vivir", han recalcado.

"Estamos aquí reunidos, uniendo nuestras voces para reforzar la identidad que llevamos en nuestro ADN: seguir siendo hospitalarios, sencillos, trabajadores y, como no, luchadores. Luchadores contra todo lo que venga a sumar de forma negativa, luchadores contra todo aquello que ensucie el nombre y la memoria de los que solo se manchaban las manos de salitre, estiércol o con el duro trabajo diario para sacar adelante a sus familias. Esas familias somos nosotros, los que hoy nos concentramos diciendo no, los que tenemos el deber y la obligación de cambiar el rumbo de una nave que, de no poner remedio, puede ir a la deriva", han reclamado en el manifiesto.

La inseguridad se ha apoderado de las vidas de estos vecinos después de que, en menos de un mes, dos familias de Palmones hayan sido objeto de asaltos en sus viviendas, las dos veces por parte de grupos de contrabandistas que intentaban escapar de la acción de la Guardia Civil. Algunos agentes han sufrido incluso agresiones.

"Queremos alzar la voz, queremos que nos oigan aquellos y aquellas que tienen las competencias y la obligación de poner fin a quienes han decidido cruzar líneas prohibidas invadiendo lo más sagrado de una persona, de una familia… su intimidad, su privacidad, su hogar", han pedido.

El manifiesto ha comenzado como una carta de amor a Palmones. A las personas que viven allí no le "sobran palabras" para definir lo que sienten "por este rincón inigualable: maravilloso, paraíso, extraordinario, fantástico, hospitalario… son palabras que nos brotan desde lo más hondo de nuestros corazones, sobre todo cuando recordamos a los hombres y mujeres que lucharon y trabajaron duro en la mar, en la huerta, bajo techos de brezo y cañas para labrar un futuro a sus familias y para que nosotros, los que hoy estamos aquí, hallamos heredado el lugar donde nos gusta vivir y donde queremos seguir viviendo".

"Si hay algo que tenemos que valorar por encima de todo en Palmones es el carácter sencillo, acogedor y generoso de las personas que vivimos en esta aldea marinera", ha concluido.

La Asociación de Vecinos Bahía de Palmones mantendrá una reunión con el alcalde, Miguel Alconchel, el próximo día 21. Antes, el 17, la directiva estará muy pendiente de lo que se decida en la Junta Local de Seguridad convocada para abordar una situación que tiene asustado a todo un pueblo.

El Ministerio del Interior ha puesto en marcha en los últimos días una orden de servicio específica de la Guardia Civil, que ha aumentado la vigilancia con más presencia de los agentes en la zona. Según explica la Subdelegación del Gobierno central en Cádiz, este incremento de los agentes en el núcleo marinero de la Bahía se intensificará en las próximas semanas en coordinación con la Policía Local de Los Barrios.