Palmones se lanza a la calle. La Asociación vecinal de dicha barriada ha convocado a sus vecinos el próximo jueves a las 20:30 en la Plaza del Mar en una concentración que servirá para protestar por lo que considera una “insostenible” situación de abandono por parte de las autoridades de Los Barrios. La falta de limpieza, de seguridad y por lo que consideran una discriminación constante con respecto al núcleo urbano están a la base de esta protesta vecinal.

Este movimiento de protesta se produce semanas después de que otras barriadas, La Vega del Golf y La Dehesa, hiciese público su malestar por los servicios que está recibiendo y al tiempo de que en Guadacorte se haya puesto en marcha un movimiento vecinal encaminado a formar una plataforma ciudadana para pelear por lo que entiende falta de atención del equipo de gobierno que forman 100x100 y el Partido Popular.

Manuel Ramírez Tocón, presidente de la asociación de vecinos, asegura que después de mantener dos contactos con las autoridades locales e incluso entendiendo las limitaciones económicas del Consistorio Palmones necesita dejar de manifiesto su malestar.

“Esto es muy anterior a la pandemia, basta ver cómo está el mobiliario urbano, que hay instalaciones municipales cerradas… no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos y basta ver cómo se cuidan los jardines del acceso a Los Barrios y cómo están los nuestros”, lamenta.

“Esta dejadez tiene especial incidencia en verano, sólo hay un jardinero para todo Palmones y resulta que en esta época viene muchísima gente aquí a nuestros restaurantes y la imagen que damos… no puede ser que la Plaza del Mar esté como está y sin embargo se cuiden tantos las plazas del núcleo urbano”, insiste.

“Del asunto de seguridad mejor no hablar porque brilla por su ausencia”, finaliza. “Hemos llamado alguna vez a la Policía Local por cualquier incidente y lo que nos dicen es que solo está la persona que contesta al teléfono, que no hay nadie de servicio algunas noches. La solución no será fácil, pero eso no puede ser”.