Acerinox incrementa la producción en la factoría de Palmones en el primer trimestre de 2023

La siderúrgica Acerinox ha emprendido el año 2023 con un incremento de la producción en la factoría de Acerinox Europa de Palmones (Los Barrios) que se mantendrá ajustado a la demanda siempre que los precios de la energía lo permitan y conserven la relativa estabilidad de las últimas semanas.

La división europea del grupo afronta así el primer trimestre del ejercicio con un escenario más favorable en comparación con el cierre de 2022, marcado por una reducción del inventario y la aplicación discrecional del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), pactado hace ahora casi un año por los altos costes de la electricidad, que actualmente permanece inactivo.

Así lo ha explicado a Europa Sur el consejero delegado de Acerinox, Bernardo Velázquez, al término de la presentación del balance de actividad celebrado este miércoles en Madrid.

Pese al incierto escenario mundial, el grupo Acerinox logró marcar nuevos récords en varios parámetros económicos sobre los datos de 2021, hasta entonces el mejor para la firma y ajeno al conflicto bélico en Ucrania aunque igualmente condicionado por los elevados precios de la energía.

La compañía avanzó el martes la obtención de un beneficio después de impuestos y minoritarios de 556 millones de euros (-2,7%) y un Ebitda (resultado bruto de explotación, valor por el que se mide la rentabilidad) de 1.276 millones de euros (+29%). La facturación del pasado año también alcanzó cotas máximas, con 8.688 millones de euros, un 30% más que en 2021.

Frente a este buen desempeño en lo económico, la suma de la producción de todas las filiales de la compañía, 2.190.000 toneladas, cayó un 16% (2,6 millones de toneladas en 2021) como consecuencia de la complejidad del mercado, la incertidumbre geopolítica y los altos costes energéticos, especialmente en Europa.

La menor producción del grupo fue más acusada en el cuarto trimestre, con 397.000 toneladas frente a las 627.000 que salieron de las fábricas entre octubre y diciembre de 2021 (-37%).

"En la medida en que los costes energéticos se mantengan en los niveles actuales, aumentaremos la producción en este primer trimestre de 2023. El pasado año hicimos unas inversiones importantes en Acerinox Europa, con paradas en acería y laminación en caliente. Ahora no vamos a estar parados ni a tener el cuarto trimestre de reducción de inventario. Vamos a producir acorde a nuestras ventas y vamos a ser optimistas", ha explicado Velázquez. Las inversiones en mejoras ambientales y actualización de equipos continuarán este año. Acerinox ha apuntado que serán "importantes" pero sin cuantificarlas.

El precio de la electricidad sigue siendo un lastre en Europa frente a mercados como el asiático, donde los costes se han mantenido estables. "Ha sido un año duro y continúa siéndolo. El precio de la energía en España es un problema. Hablamos de un problema europeo y, particularmente, español. Es algo muy grave porque vivimos y competimos en un mercado global. Competimos, por ejemplo, con países asiáticos donde no ha subido el precio de la energía y se mantiene en rangos competitivos", ha abundado Velázquez.

El máximo responsable de Acerinox ha reconocido los esfuerzos del Gobierno por contener los precios, si bien considera que una de las soluciones puede encontrarse en el modelo francés. "El consumidor electrointensivo debe ser visto con otros ojos. No estamos subvencionados, pero somos base para que el sistema funcione. El modelo francés debería ser aplicable, donde el 60% del consumo de los consumidores electrointensivos viene dado por el precio marginal de las centrales nucleares y resulta mucho más barato", ha explicado.

"Tenemos la suerte de contar con un diálogo muy abierto con el comité de empresa y con los trabajadores de nuestra fábrica de Palmones que entendieron perfectamente en marzo del pasado año que en determinadas cotas de precio de la energía no podemos competir. Si los precios no cubren ni los costes variables, es mejor parar y no vender. El ERTE es una de las pocas flexibilidades que permite el mercado laboral español y se aplica racionalmente porque a nosotros lo que nos interesa es producir", ha abundado.

Entre las alternativas para abaratar el coste energético, Acerinox lleva tiempo comprando PPA (Power Purchase Agreement), contratos de compraventa de energía por un periodo de tiempo para ajustar los precios. "La cantidad de energía eléctrica que viene de estos PPA, todos de fuentes renovables, está ya por encima del 30%, lo que nos bajará la factura promedio. Debemos seguir por ese camino pero no resulta fácil comprar PPA en el mercado español", ha reconocido el consejero delegado de Acerinox.

Hidrógeno verde

El hidrógeno verde, llamado a ser el combustible de la descarbonización, también tiene cabida en Acerinox. Parte de sus procesos productivos emplean hidrógeno y la compañía se muestra abierta a posibles alianzas con operadores como Cepsa, que desarrollará en su parque energético de San Roque una planta de 1 gigavatio antes de 2027.

Velázquez se ha mostrado receptivo a la posibilidad de una alianza con la compañía energética. "Acerinox es parte de la historia del desarrollo industrial del Campo de Gibraltar. Acerinox posee una tubería, ahora en desuso, que nos conecta directamente con Cepsa. En sus inicios, Acerinox consumía para sus hornos gas-refinería. Estar cerca de un gigante como Cepsa, que apuesta tan claramente por el futuro verde, nos da muchas ventajas. Así, cualquier avance que se haga en el Campo de Gibraltar debe contar con la implicación de Acerinox y de Cepsa", ha expresado.

En materia medioambiental y de economía circular, Acerinox alcanzó en 2022 el 79% del objetivo de reducción de residuos del 90% en el horizonte del año 2030. Ya hay familias de productos que se reciclan al 100% como los aceites, chatarra, electrodos, papel, plástico y cartón. Además, las emisiones de efecto invernadero se han reducido un 8% en comparación con las de 2015, siendo el objetivo del 20% para el año 2030. Un porcentaje similar de reducción para el agua se encuentra ya en el 15% en el conjunto de la compañía.