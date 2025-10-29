Investigado un conductor por un delito contra la seguridad vial tras ir a 255 km/h en la autovía de Los Barrios

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Subsector de Tráfico de Cádiz han investigado al conductor de un turismo que fue sorprendido circulando a 255 kilómetros por hora en la autovía A-381, en un tramo limitado a 120 km/h. El suceso tuvo lugar el pasado viernes 10 de octubre, a las 9:43, aunque ha sido comunicado ahora por el instituto armado.

El vehículo fue detectado durante un control de velocidad establecido en la autovía Jerez de la Frontera–Los Barrios, dentro de un servicio rutinario de vigilancia de la seguridad vial. Según ha informado la Guardia Civil en una nota, el radar captó al turismo cuando sobrepasaba en más del doble la velocidad máxima permitida, motivo por el que se activó de inmediato el protocolo de interceptación.

Minutos después, una patrulla del Destacamento de Tráfico de Jerez de la Frontera logró detener el vehículo e identificar al conductor, que fue investigado por un delito contra la seguridad vial recogido en el artículo 379 del Código Penal, relativo al exceso de velocidad.

Este precepto establece que “el que condujere un vehículo a motor o ciclomotor a velocidad superior en 60 km/h en vía urbana o en 80 km/h en vía interurbana” comete delito, con independencia de si su conducta ha provocado o no un accidente.

En este caso, el conductor afronta una posible pena de prisión de tres a seis meses, o bien multa de doce a veinticuatro meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de entre 31 y 90 días. Además, podría ser privado del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo de más de un año y hasta cuatro años.

Con esta actuación, la Guardia Civil recuerda la importancia de respetar los límites de velocidad, no solo por las consecuencias legales, sino por el riesgo extremo que comporta circular a semejantes velocidades. A 255 km/h, un vehículo recorre más de 70 metros por segundo, lo que convierte cualquier imprevisto en una situación de altísimo peligro tanto para el conductor como para el resto de usuarios de la vía.