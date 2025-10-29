Denunciado un chico de 14 años en Los Barrios por conducir sin carné y sufrir un accidente con una moto

La Policía Local de Los Barrios ha denunciado a un menor de 14 años por un presunto delito contra la seguridad vial después de sufrir un accidente cuando circulaba en motocicleta sin disponer del permiso de conducción obligatorio.

Los hechos tuvieron lugar en la urbanización Mirador del Río, a orillas del Palmones, donde una llamada al teléfono de emergencias 112 alertó de que un joven había caído de su motocicleta y necesitaba asistencia. Agentes de la Unidad del 092 se desplazaron inmediatamente al lugar y encontraron al menor con diversas lesiones en brazos, rodillas y cadera.

Ante la imposibilidad de contactar en ese momento con sus padres, los agentes lo trasladaron al centro de salud de Los Barrios, donde recibió atención médica. Más tarde, su madre fue localizada y se hizo cargo de él.

Durante las actuaciones, la Policía Local comprobó que el adolescente carecía de permiso de conducción. Por este motivo, se instruyeron las diligencias pertinentes y se remitieron a la Fiscalía de Menores de Algeciras, conforme al artículo 384 del Código Penal, que tipifica como delito la conducción de un vehículo a motor sin haber obtenido nunca la autorización correspondiente.

Desde la Jefatura de la Policía Local recuerdan que esta infracción está castigada con penas de prisión de tres a seis meses, multa de doce a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad de entre 31 y 90 días.

Las autoridades locales aprovechan este suceso para insistir en la importancia de la responsabilidad y la supervisión familiar en el uso de vehículos por parte de menores, subrayando los riesgos y consecuencias legales que puede acarrear conducir sin carné.