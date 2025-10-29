Un herido tras la colisión entre un turismo y una moto en Algeciras
El accidente se produjo en el cruce de Ramón Puyol, junto al conocido gimnasio Body Factory, movilizando a los servicios de emergencia
Un turismo y una motocicleta han protagonizado una aparatosa colisión en el cruce de la avenida Ramón Puyol de Algeciras, justo en las inmediaciones del gimnasio Body Factory, en la mañana de este miércoles, 29 de octubre.
Los servicios sanitarios se han desplazado inmediatamente al lugar del accidente tras recibir el aviso. El balance provisional habla de una persona herida, cuya identidad y gravedad no han trascendido, que ha sido atendida in situ y posteriormente trasladada en ambulancia a un centro hospitalario para su evaluación.
El tráfico en la zona se vio afectado durante los minutos posteriores al accidente, mientras los equipos de emergencia trabajaban en el auxilio del herido. La avenida Ramón Puyol, habitual arteria de circulación en esta parte de la ciudad, ha recuperado progresivamente la normalidad.
También te puede interesar
Lo último
CONTENIDO OFRECIDO POR CENTRO COMERCIAL PUERTA EUROPA
Contenido patrocinado