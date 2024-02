Los Barrios 100x100 y el PP analizan este jueves el estado del pacto del gobierno

El comité de seguimiento del pacto de gobierno de Los Barrios prevé reunirse este jueves, 8 de febrero, para tratar de dar una salida a la crisis entre Los Barrios 100x100 y el Partido Popular.

Los representantes de las dos formaciones mantendrán una reunión en el propio Ayuntamiento para analizar el estado del acuerdo tras el ultimátum lanzado la semana pasada por 100x100 al PP.

La formación independiente barreña reclamó a los populares un compromiso claro en forma de inversiones para la localidad desde las entidades supramunicipales en las que gobierna o romperá el pacto de gobernabilidad que mantiene a los populares tanto en el Ayuntamiento barreño como al frente de la Mancomunidad de Municipios, donde la formación localista podría decantarse por apoyar un bloque alternativo liderado por el Partido Socialista.

La fecha tope para reconducir la situación es el día 19 de febrero, jornada en el que se reunirá el Comité Local para tomar una decisión.

La secretaria de organización de 100x100 denunció entonces el "incumplimiento flagrante y continuado del acuerdo de gobernabilidad firmado en junio con el Partido Popular". "Está en manos del PP que la situación se estabilice. Espero que este periodo sea fructífero y subsane las deficiencias que han ocurrido", dijo Lobato.

El PSOE

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha pedido a la Diputación y la Junta que "reaccionen a la crisis de Gobierno" en Los Barrios demandando que “traten a los barreños en pie de igualdad con los linenses para que no haya ciudadanos de primera y de segunda en la comarca”. "Espero que la solución no sea parchear y que las numerosas visitas al municipio ahora, obligadas por la llamada de atención de Los Barrios 100x100, no sean para anunciar compromisos que después se los llevará el viento”, ha abundado.

Para Ruiz Boix, el PP como socio de Gobierno “es un viejo conocido” por la "larga lista de incumplimientos que mantiene hacia la ciudad". Así, les ha reprochado “cinco años de ausencia de la Junta de Andalucía en los que ni ha construido el nuevo centro educativo, el nuevo instituto, no ha ampliado la cartera de servicios de sanidad y tampoco ha cumplido con el Paseo Marítimo de Palmones o el puente entre los Polígonos que tampoco se ha ejecutado, ni siquiera se ha diseñado o trazado”.

“Estaremos atentos a que se cumplan todas las promesas que ahora realicen desde el Gobierno de la Diputación de Cádiz y por parte de la presidenta, Almudena Martínez del Junco, vamos a ver que se ejecuten los proyectos largamente postergados por la Junta pero, sobre todo, estaremos siempre en la denuncia si siguen diferenciando de esa manera a los ciudadanos de una u otra localidad para satisfacer los intereses particulares de las formaciones políticas que sustentan el pacto de Gobierno”, ha asegurado el líder del PSOE gaditano.