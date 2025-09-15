La Policía Nacional detiene a dos miembros de un clan familiar y se incauta de hachís, dinero en tres divisas y armas en la barriada de La Colonia

La Policía Nacional ha desarticulado un importante y activo punto de venta de drogas en la barriada de La Colonia, en la entrada de La Línea de la Concepción. La operación se ha saldado con la detención de dos miembros de un clan familiar y la incautación de hachís, una elevada cantidad de dinero en euros, libras gibraltareñas y esterlinas, además de varias armas blancas de gran tamaño, una pistola simulada y una pistola tipo táser.

El dispositivo, desarrollado por agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) con apoyo de unidades de Seguridad Ciudadana, se ejecutó el pasado jueves 11 de septiembre mediante dos registros domiciliarios simultáneos. Ambos inmuebles estaban directamente relacionados: en uno de ellos los compradores acudían a realizar el pago, y en el otro, utilizado como guardería, se almacenaban las dosis de droga listas para su distribución. De este modo, los vendedores trataban de proteger el grueso de la mercancía ante un posible operativo policial.

El punto de venta generaba un constante trasiego de personas, entre ellos numerosos ciudadanos procedentes de Gibraltar. En una de las actuaciones previas se llegó a intervenir un alijo de dos kilogramos de hachís.

Con esta operación, la Policía Nacional subraya su compromiso en la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar, una comarca especialmente castigada por este fenómeno, y destaca la importancia de desmantelar estructuras locales de distribución que alimentan el mercado a pequeña y mediana escala.