Desde la playa de Poniente de La Línea se aprecia un intenso oleaje y condiciones adversas en la mar, este martes a primera hora.

El temporal marítimo provocado por la borrasca Joseph se deja sentir con fuerza este martes en La Línea de la Concepción, donde desde la playa de Poniente se aprecia un intenso oleaje y condiciones adversas en la mar, tal y como muestra el vídeo grabado desde la costa.

Ante la situación meteorológica, el alcalde de la ciudad, Juan Franco, ha anunciado el cierre preventivo de los jardines municipales y del cementerio, una medida adoptada para evitar riesgos a la población. “Pese a que se han realizado revisiones del estado de las ramas de los árboles, muchos de gran porte, no se descarta la caída de alguna de ellas, por lo que se ha optado por el cierre para evitar cualquier incidente”, ha explicado. En el caso del cementerio, el alcalde ha señalado que “existen elementos como jarrones y otras piezas que pueden desprenderse con el viento”.

Franco ha indicado además que los servicios operativos municipales se encuentran coordinados y atentos a la evolución del temporal, sin que por el momento haya sido necesario activar el plan local de emergencias. “Si se produjera una subida del nivel de alerta, se activarían los protocolos correspondientes”, ha añadido, confiando en que el episodio pase “lo antes posible y sin daños personales ni materiales”.

En cuanto a la previsión meteorológica, la Aemet mantiene activo un aviso naranja por fenómenos costeros, considerado de peligro importante, entre las 9:00 y las 16:59, con vientos del oeste y suroeste de hasta 74 km/h, rachas puntuales cercanas a 90 km/h y olas de entre cuatro y cinco metros en el oeste del Estrecho. A ello se suman avisos amarillos por lluvias y viento hasta última hora de la tarde, con precipitaciones que podrían alcanzar 20 litros por metro cuadrado en una hora y rachas máximas de viento en zonas expuestas.